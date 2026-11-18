El Banco Ciudad anuncia una nueva serie de subastas, con una amplia variedad de mercaderías, a realizarse a fines de noviembre y en diciembre a través de la plataforma de remates. La modalidad de subastas públicas del Banco Ciudad permite elegir los objetos de interés entre los catálogos de los distintos rubros (inmuebles, rodados, alhajas y objetos varios) y participar de manera online en los remates de forma ágil y segura desde una PC, teléfono celular o tablet.

Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores a la subasta en https://subastas.bancociudad.com.ar/, y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta). Los detalles de cada subasta están disponibles con fotos y descripción de cada lote en la plataforma digital.

A continuación, se presentan las próximas subastas:

PASOS PARA PARTICIPAR EN LAS SUBASTAS DIGITALES

1. Contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI. 2. Registro como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/, en “Iniciar sesión” (las credenciales son las mismas que Autogestión).

3. Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

4. Leer Condiciones de Venta.

5. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (Monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

6. Recepción del email de habilitación para poder ofertar.