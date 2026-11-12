Milei habla de sabotaje y el karinismo acelera el recambio

“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, escribió Javier Milei en Instagram el miércoles por la mañana. La publicación, que coincidió con la misa de despedida del papa León XIV en Luján, fue interpretada en la Casa Rosada como una alusión a Patricia Bullrich.

La relación entre el Presidente y la jefa del bloque libertario en el Senado atraviesa un momento de tensión. De acuerdo con la nota, en el entorno presidencial sospechan que Bullrich busca posicionarse como una alternativa para las elecciones de 2027 ante un eventual desgaste del Gobierno. Milei habría comentado a personas de su círculo que se ocuparía de los desacuerdos con la senadora una vez que el Papa partiera rumbo a Perú.

El distanciamiento se habría profundizado por diferencias públicas de Bullrich sobre distintos asuntos: la declaración jurada del vocero Manuel Adorni, los recortes en partidas para discapacidad y los cuestionamientos presidenciales al periodismo. Desde el entorno de la exministra, en tanto, buscaron restarle importancia al mensaje y afirmaron que ella no se sintió aludida, aunque deslizaron que asumiría el liderazgo “cuando la situación histórica así lo demandara”.

La disputa también habría repercutido en la actividad política del oficialismo, como la suspensión de la última reunión de la mesa política en Balcarce 50 y con la intención del sector alineado con Karina Milei de reemplazar a Bullrich al frente de la bancada. Según la nota, la senadora habría respondido: “Que me corran, no tengo problema. Pero no les sale ni una ley más”.

La reforma electoral aparece entre los temas afectados por la disputa. Referentes de La Libertad Avanza (LLA) y del Pro cuestionan la demora del debate en el Senado y señalan a Bullrich por la falta de avances en la suspensión de las PASO y en la obtención de firmas para habilitar un dictamen. En ese contexto, el conflicto interno amenaza con complicar una iniciativa que el Gobierno considera prioritaria.

Como posible reemplazante de Bullrich, el karinismo tendría en la mira a Nadia Márquez, senadora por Neuquén y pastora evangélica, cuyo vínculo con Karina Milei se habría estrechado en los últimos meses. Márquez también es impulsada para presidir la Comisión de Acuerdos del Senado y ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, dos espacios relevantes para la agenda institucional del oficialismo.