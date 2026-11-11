La interna se recalienta: el Gobierno admite desorden y mira a Bullrich

En el Gobierno nacional admiten, en privado, que la gestión atraviesa un período de desorden y parálisis. La agenda internacional, los viajes del presidente Javier Milei y la visita del papa León XIV opacaron buena parte de la agenda local, mientras se acumulan tensiones internas y frentes de conflicto que preocupan a los principales despachos de Balcarce 50.

“Sí, hay signos de desorden”, reconoció un importante funcionario de la Casa Rosada. El funcionario explicó que la agenda internacional se modificó de manera significativa por las elecciones en distintos países y por los viajes del Presidente, y expresó la expectativa de que, tras la visita del Sumo Pontífice, la gestión pueda destrabarse y acelerar en el último mes y medio del año.

Otro funcionario completó el diagnóstico al señalar que “entró todo en un stand by”. La organización de la visita papal y la agenda exterior de Milei, que incluyó dos viajes a España y uno a Estados Unidos en el último mes, demandaron buena parte de la atención del equipo de gobierno.

La sensación de parálisis se profundizó por la situación económica, que quedó en segundo plano frente a las novedades internacionales. Entre los principales nubarrones mencionados se encuentran el estancamiento de la actividad, la disparada del riesgo país y la suba del dólar. “En el último tiempo la discusión pasó al plano internacional, lo cual al único que benefició fue a Toto”, afirmó la fuente oficial, en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo.

Las elecciones en Brasil, Estados Unidos e Israel, en torno a las cuales el Gobierno había intentado construir una narrativa de victorias, terminaron con malos resultados para sus aliados. Ese escenario sumó presión sobre un oficialismo que buscaba mostrar avances concretos en la gestión. Al mismo tiempo, se profundizó la tensión con Patricia Bullrich y no se logró avanzar con la discusión para eliminar las elecciones primarias (PASO), pese a que la Cámara Nacional Electoral advirtió que cualquier reforma debe sancionarse antes de fin de año.

El sonoro traspié con el proyecto de ley de competitividad financiera dejó en evidencia la descoordinación interna. El Gobierno retiró del Congreso la iniciativa apenas días después de presentarla, ante la controversia generada por el impuesto que pretendía crear sobre la venta de Cedears. El episodio expuso las internas libertarias y generó críticas dentro del propio oficialismo. “Las indefiniciones de la política son muy nocivas”, afirmó uno de los consultados, mientras otra voz recordó que “hace semanas que estamos girando sobre lo mismo”.

La mesa política, que suele reunirse semanalmente, cumplió este martes tres semanas consecutivas sin reencontrarse. Tampoco hubo novedades sobre los resultados de las mesas de trabajo con el Pro, orientadas a buscar un acuerdo de cara a 2027. Desde el campamento amarillo consideran que los libertarios deben ordenar primero sus prioridades antes de avanzar en una eventual alianza. La polémica por la “carpa VIP” durante la misa papal en Palermo renovó las tensiones y la desconfianza entre libertarios y macristas.

En medio de esos frentes, se profundizaron las diferencias con Patricia Bullrich. Aunque el Presidente bajó la orden de no confrontar con la senadora, en el Gobierno esperan una nueva reunión cara a cara con Milei para descomprimir la situación. La coincidencia extendida es que Bullrich, con sus constantes diferenciaciones, “traspasó un límite”. La foto que la exministra publicó con diputados de su espacio, con la que buscó evidenciar su poder de fuego en la Cámara baja, molestó especialmente en el oficialismo. “La foto fue un quiebre”, aseguró una de las voces consultadas, que sostuvo que “se va el Papa y se tiene que resolver eso. Definir eso va a servir para destrabar”.