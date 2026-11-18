El Gobierno argentino rechazó el martes 17 de noviembre la visita de la princesa Ana a las islas Malvinas y Georgias del Sur, territorios bajo administración británica cuya soberanía reclama Buenos Aires. En un comunicado, la Cancillería cuestionó que la integrante de la Casa Real británica participe en actividades oficiales en los archipiélagos.

El ministerio sostuvo que esos actos se realizan “en ejercicio de la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas”. Según medios locales, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, se encuentra de visita en las islas desde el 9 de noviembre.

La administración de Javier Milei calificó la visita oficial como una provocación y la vinculó con el avance de la explotación de hidrocarburos en la zona. En particular, objetó el otorgamiento unilateral de licencias que considera ilegítimas.

En el comunicado, el Gobierno argentino volvió a instar al Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre la soberanía. Para respaldar su pedido, citó la Resolución 2065 y otras resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización.

El gobierno afirmó que Londres debe cumplir el mandato de la comunidad internacional y poner fin a lo que describió como una situación colonial anacrónica. También sostuvo que los archipiélagos forman parte integrante de la República Argentina.

Las Malvinas, un archipiélago del Atlántico Sur ocupado por el Reino Unido desde 1833, son objeto de una disputa de soberanía histórica entre ambos países. Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra por las islas en 1982.