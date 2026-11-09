León XIV en el Cottolengo Don Orione: pidió por los discapacitados

El papa León XIV visito este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde compartió un encuentro con residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios de la institución.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo recibió a su llegada al predio. Luego le obsequió un mate con la inscripción “León XIV”.

El Pontífice escuchó atentamente los testimonios de dos personas que viven en el establecimiento y pronunció un mensaje centrado en la dignidad humana, la caridad y la inclusión de las personas con discapacidad.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”,dijo y sostuvo que el progreso de una Nación también debe medirse por la manera en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad y necesidades especiales.

León XIV destacó la tarea cotidiana que realizan quienes forman parte del Cottolengo y reconoció el compromiso de quienes acompañan a sus residentes. “La noble labor que realizan aquí cada día con tanto cariño, esfuerzo y dedicación es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz”, expresó.

En su mensaje, el Papa recuperó la figura de San Luis Orione, fundador de la obra, y recordó su entrega a los más frágiles, especialmente a quienes muchas veces quedan relegados o abandonados. Señaló que su vida estuvo marcada por la confianza en la Providencia y por una caridad que se tradujo en acciones concretas.

También evocó la experiencia de Jesús en Betania, donde encontró amistad y vínculos auténticos con Marta, María y Lázaro. A partir de esa imagen, planteó la importancia de construir comunidades en las que nadie sea marginado, sino acompañado, escuchado y sostenido en sus alegrías y dificultades.

El Pontífice advirtió sobre los desafíos de una sociedad orientada exclusivamente al éxito económico o a la apariencia física, y llamó a promover una verdadera “civilización del amor”, basada en la dignidad de cada persona, la integración y la fraternidad. “Que en Argentina se forje una nueva generación de santos de la caridad. ¿Y por qué no pueden serlo todos ustedes?”, expresó, al tiempo que imaginó a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a las iniciativas solidarias del país.

En otro tramo de su discurso, citó al papa Francisco y recordó que todos están llamados a la santidad a través del amor y del testimonio cotidiano, especialmente mediante el servicio a los más pequeños y necesitados. “La caridad de Cristo nos urge”, remarcó.

También hizo referencia a la reliquia del corazón de San Luis Orione, que se encuentra en la capilla del establecimiento. En ese contexto, recuperó una de las convicciones centrales del fundador: “La caridad salvará al mundo, porque Dios es amor y el amor no pasará jamás”.

Luego, León XIV rezó junto a los presentes el Padre Nuestro y pronunció la bendición final. “Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes”, expresó.

Antes de despedirse, el Pontífice pidió que los corazones de los presentes fueran semejantes al de Cristo, “ardientes en la caridad, bondadosos en la paciencia y perseverantes en la humildad”. Además, extendió sus bendiciones a las familias, los bienhechores y los seres queridos de quienes forman parte de la institución.

“Los llevo en mi corazón. Muchas gracias”, manifestó al cerrar su mensaje. Finalmente, el Santo Padre salió de la capilla del Pequeño Cottolengo Don Orione, saludó a las personas que aguardaban su despedida e impartió su bendición.