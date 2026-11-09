El Papa, en Argentina: "La economía debe estar al servicio de la persona"

Este domingo llegó a la Argentina el papa León XIV, en su primer discurso en el país, el pontífice llamó a defender la democracia y a convivir más allá de las diferencias políticas.

Frente a Javier Milei, sentado a su lado en el Palacio Libertad y sin mencionar directamente al Gobierno, el pontífice pareció advertir sobre las consecuencias de anteponer la economía a las personas cuando afirmó que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

"La democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada", sostuvo León XIV ante las autoridades nacionales y representantes de distintos espacios políticos. En ese sentido, llamó a "aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento" y advirtió que la vida democrática requiere "la disposición a escuchar, el cuidado de la palabra, la búsqueda paciente de acuerdos".

También pidió reconocer en quien piensa distinto "a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".

"La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio", planteó el Papa, y agregó que quienes gobiernan deben "orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad".

Después de referirse a las dificultades de las familias, a quienes buscan trabajo y a los jubilados, León XIV sostuvo que es necesario favorecer las oportunidades, estimular la iniciativa privada y procurar que el crecimiento también alcance a quienes enfrentan mayores dificultades. Entonces pronunció la siguiente frase: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

"Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", afirmó. Y vinculó esa preocupación con la necesidad de "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".

También exhortó a fortalecer la educación, las universidades y la investigación.

"La Nación necesita contar, desde ahora, con su inteligencia, su creatividad y su participación", sostuvo. La referencia a las universidades.

También dijo: "Cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir".