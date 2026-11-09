Jorge Macri: “Es un momento histórico, el Papa nos llama al esfuerzo de la unidad”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló este lunes sobre la visita del papa León XIV en Radio Rivadavia y Radio Mitre. Sobre la entrega de la Llave de la Ciudad dijo: “Fue muy emocionante el instante que pudimos tener con él, junto con parte del Gabinete, María Belén y Vito. El Papa fue muy generoso, muy gentil y todos estuvimos muy emocionados: volver a tener un Papa en nuestra Ciudad es un gran orgullo. Le dije, ‘gracias por visitar la casa, el hogar y la Ciudad de nuestro querido papa Francisco’. Le dije que esta es una Ciudad donde el diálogo interreligioso, la vida y la convivencia, son algo que hemos construido desde hace mucho tiempo, un trabajo que hizo también Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, como arzobispo. Y que me había gustado mucho el mensaje que había dado en Uruguay sobre cómo se toma el mate, que es una oportunidad de reunión. Acá tenemos el cafecito también, somos una Ciudad que convive en el encuentro, que es poder tener tiempo para el diálogo, lo que no reemplaza la tecnología y era algo en lo que estábamos trabajando. Me dijo que es muy importante trabajar la reunión y la convivencia, y estar juntos más allá de la tecnología”.

“El Papa puede dejarnos mensajes, pero después está en nosotros ver si cambiamos y si recogemos alguno de esos mensajes. La verdad que la alegría de ver un pueblo con ganas de compartir su presencia, gente de mucha fe y otra que no necesariamente va a misa todos los domingos y que se siente convocada por un pastor que viene a dejarnos este mensaje. Es una gran oportunidad para demostrar una sociedad unida, educada, con voluntad de compartir”, agregó Jorge Macri.

Sobre el discurso del Papa en el Palacio Libertad, Macri señalo: “No hay nadie que pueda estar exento de ese mensaje, a todos nos cabe un poco el sayo, todos tenemos que recoger el guante y ver en qué parte estamos fallando, y lo que todavía no hemos logrado. Si alguien cree que extraer un pedacito del mensaje y hacerlo parte de su especulación política es algo que la gente va a festejar, no comprende el momento que está viviendo la Argentina y la oportunidad que nos brinda tener al Santo Padre. Fue un mensaje en el que todos tenemos algo para aprender y corregir y donde nos hemos sentido seguramente con algunas partes más o menos representadas, pero agarrar un pedacito y querer hacerte dueño de eso me parece bastante miserable. El Papa nos llama al esfuerzo de la unidad, que no quiere decir que todos pensemos igual. Tenemos que poder dialogar, hablar, hasta coincidir en las diferencias, que seguramente en muchos casos sean profundas. Tenemos que tratar de aprovechar este momento histórico para que el mundo que nos está observando vea una Argentina que puede ser mejor que la que fue; es la tarea”.

Para cerrar, manifesto: “Mañana en la noche tenemos el Encuentro de los jóvenes, que también va a convocar mucha gente, como la misa de hoy. Queremos pedirles que todos tengan tranquilidad, paciencia y que disfruten del momento que es único e histórico. Son muchos días de mucho trabajo; tenemos un equipo muy preparado para estos grandes eventos. Un solo mensaje: no hace falta que se esfuercen en llegar al Monumento de los españoles. Uno siempre quiere estar cerca, pero la bendición del Papa llega. Desde Olleros hasta el Monumento, cada 250 metros tenemos una pantalla gigante con audio para que todo el mundo pueda ver y oír la misa como si estuviera al lado. Y cada 100 metros tenemos una posta de hidratación, del SAME, bomberos y Defensa civil. El desafío hoy es dejar todo lindo y prolijo rápidamente”.