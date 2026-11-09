El Papa, en Argentina: cómo funciona el subte el lunes y martes

Lunes 9 de noviembre

Servicio de día hábil en todas las líneas. Se cierran estaciones por operativo de seguridad desde el inicio del servicio (las mismas que el domingo).

Línea A : cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima. Recorrido entre San Pedrito – Sáenz Peña.

Línea B : cerradas Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida y C. Pellegrini. Recorrido J. M. de Rosas – Uruguay.

Línea C : cerradas Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín, Av. de Mayo Recorrido Constitución – Diagonal Norte. Parada especial: egreso exclusivo del público por Diagonal Norte.

Línea D : cerradas Catedral, 9 de Julio, Pueyrredón. Recorrido C. de Tucumán – Tribunales.

Línea E : cerradas Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia. Recorrido Plaza de los Virreyes – San José.

Línea H: cerrada Santa Fe. Recorrido Hospitales – Facultad de Derecho.

Martes 10 de noviembre

Servicio de día hábil en todas las líneas.

En principio estarán todas las estaciones abiertas (salvo las que están cerradas por obras). Si hay riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad, se aplica el protocolo de los días anteriores.

Extensión horaria en Línea D hasta la 1.30 con servicio de desconcentración más operativo de desconcentración en Línea H con dos estaciones abiertas (Pueyrredón y Once).

Al finalizar el servicio habitual, la Línea D continuará operativa hasta la 1.30 con un doble servicio de desconcentración de la Misa de Jóvenes:

Los que quieran ir hacia Catedral, podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

Los que quieran ir hacia Congreso de Tucumán, podrán subir en Palermo y bajarse en Juramento y Olleros (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

En la Línea H se garantizará la conexión con la Línea D. Para eso se prestará un servicio directo desde Santa Fe (ingreso únicamente por combinación) a Once (solo egreso).