El oficialismo postergará la firma del dictamen sobre la reforma electoral, que inicialmente esperaba obtener este martes en el Senado. Tras una reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, el Gobierno informó que la discusión continuará durante los próximos días y que se recibirán propuestas de los distintos bloques.

El texto que se debatirá difiere del proyecto enviado al Congreso en abril, que proponía eliminar las PASO de manera definitiva. La nueva versión plantea suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027 e incorpora cambios sobre el financiamiento de los partidos y el régimen de Ficha Limpia, que impediría ser candidato nacional a quien tenga una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia.

Una de las principales novedades es la habilitación de listas colectoras, un reclamo de gobernadores aliados. El mecanismo permitiría que una fórmula presidencial sea respaldada por hasta dos agrupaciones, cada una con su propia lista legislativa. Sin embargo, la aplicación del sistema con la Boleta Única y los plazos electorales generó objeciones de la Justicia electoral, por lo que la Casa Rosada estaría dispuesta a revisar ese capítulo.

La propuesta también abrió diferencias dentro del oficialismo. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, rechaza las colectoras, mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las negociaciones con los gobernadores. Para avanzar, el proyecto necesita mayoría absoluta: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 21 senadores propios y busca sumar apoyos de radicales y fuerzas provinciales, algunos de los cuales plantean condiciones.

El calendario legislativo agrega presión a las conversaciones: las sesiones ordinarias concluyen el 30 de noviembre y, aun si el Senado aprueba el texto, la iniciativa deberá ser tratada luego por Diputados. El Gobierno ya confirmó que convocará a sesiones extraordinarias en diciembre, lo que permitiría continuar el debate fuera del período ordinario.

En la reunión de la Mesa Política, además de la reforma electoral, el oficialismo repasó proyectos para tratar en ambas cámaras y definió que enviará al Congreso el acuerdo de comercio e inversiones firmado con Estados Unidos. La reforma, sin embargo, sigue sujeta a negociaciones con los bloques y los gobernadores, y el dictamen no se firmará en la primera reunión de comisión.