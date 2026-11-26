El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo una reunión con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, donde conversaron sobre la situación argentina, la relación bilateral y el vínculo con Javier Milei. Tras el encuentro, el diplomático expresó su expectativa de que ambos mandatarios vuelvan a reunirse durante 2027 y destacó la agenda de trabajo pendiente entre los dos países. “Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Milei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, publicó en su cuenta de X.

El mensaje de Lamelas ratificó la intención de Washington de profundizar el acercamiento con la administración libertaria, una relación que se convirtió en uno de los principales ejes de la política exterior argentina desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. Aunque el embajador no brindó detalles sobre los temas específicos que abordaron durante la conversación, la agenda bilateral incluye cuestiones comerciales, inversiones, propiedad intelectual y cooperación económica, además de acuerdos vinculados con sectores estratégicos.

Uno de los principales avances en ese vínculo fue la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), suscripto el 5 de febrero de 2026, luego del entendimiento anunciado en noviembre del año anterior. El instrumento contempla la eliminación de aranceles estadounidenses para 1.675 productos argentinos, la ampliación a 100.000 toneladas del acceso preferencial de carne vacuna nacional durante 2026 y la reducción de gravámenes argentinos para distintos productos estadounidenses. También incorpora compromisos sobre comercio digital, estándares regulatorios, propiedad intelectual e inversiones en energía, minerales críticos y tecnología. Sin embargo, su aplicación plena todavía depende de completar los procedimientos internos correspondientes en ambos países.

Otro capítulo importante de la relación bilateral fue la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que obtuvo aprobación legislativa en noviembre. El mecanismo establece un procedimiento internacional unificado para presentar solicitudes de patentes y facilitar la protección de inventos en distintos mercados. La iniciativa fue respaldada públicamente por Lamelas, quien destacó las oportunidades que puede generar para las pequeñas y medianas empresas argentinas interesadas en internacionalizar sus desarrollos. La propiedad intelectual también forma parte de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial entre Buenos Aires y Washington.

La expectativa de un nuevo encuentro entre Trump y Milei también se produce en un escenario político diferente para el mandatario estadounidense. En las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre, el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso, mientras que los demócratas consiguieron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. La nueva composición legislativa comenzará a funcionar en enero de 2027 y obligará a Trump a afrontar la segunda mitad de su mandato con un Congreso de mayoría opositora, aunque ese resultado no implica por sí mismo modificaciones en la política exterior estadounidense hacia la Argentina.

En ese contexto, las declaraciones de Lamelas funcionan como una señal de continuidad del vínculo político entre ambos presidentes y del interés de la administración republicana por profundizar la cooperación con el Gobierno argentino. La posibilidad de una nueva reunión en 2027 se suma a una agenda que incluye la implementación del acuerdo comercial, la apertura de mercados, las inversiones y la cooperación tecnológica. “Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, remarcó el embajador, dejando planteada la intención de sostener el acercamiento bilateral más allá de los cambios que traerá el nuevo escenario político en Estados Unidos.