El magnate estadounidense incrementó casi un 59% su participación en Vista Energy durante el tercer trimestre del año. La inversión alcanzó los US$123 millones y convirtió a la compañía en una de las principales posiciones de su fondo.

El empresario estadounidense Peter Thiel volvió a apostar fuerte por el negocio energético argentino y amplió su participación accionaria en Vista Energy, la petrolera fundada y dirigida por Miguel Galuccio, que tiene una presencia central en Vaca Muerta. Según la última presentación de su fondo de inversión ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Thiel Macro LLC aumentó un 58,6% su tenencia de acciones de la compañía entre junio y septiembre de 2026.

De acuerdo con los registros oficiales, el fondo pasó de tener 1.189.792 certificados de acciones (ADR) de Vista a reunir 1.886.835 títulos al cierre del tercer trimestre. La posición quedó valuada en aproximadamente US$123 millones, frente a los US$76 millones que representaba tres meses antes. De esta manera, la petrolera argentina pasó a ocupar un lugar destacado dentro de la cartera del inversor, al representar cerca del 27% de sus activos declarados.

El crecimiento de la inversión también modificó el peso de Vista frente a otras grandes compañías de la cartera. La participación en la petrolera quedó prácticamente igualada en valor con la de Amazon, que se mantuvo en 495.000 acciones, valuadas en unos US$123 millones. Sin embargo, la mayor apuesta declarada por Thiel Macro corresponde al fondo cotizado iShares Semiconductor ETF, especializado en empresas de semiconductores, con una posición cercana a los US$161 millones.

El movimiento se conoció a partir del formulario 13F presentado ante la SEC, una declaración trimestral obligatoria para determinados fondos de inversión que administran más de US$100 millones. El documento permite conocer las principales tenencias bursátiles de estos vehículos financieros, aunque no detalla las fechas ni los precios exactos de cada operación y tampoco incluye la totalidad de sus activos. En septiembre, Thiel Macro informó una cartera de aproximadamente US$460 millones, distribuida en cinco posiciones.

La mayor apuesta por Vista se produce en un contexto de creciente interés internacional por Vaca Muerta y por el potencial energético argentino. Thiel, cofundador de PayPal y presidente de Palantir, ya había ingresado en la compañía durante el segundo trimestre de 2026, cuando adquirió una participación cercana al 1% de su capital. Además, durante el año mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y manifestó su respaldo al rumbo económico del Gobierno, en paralelo con su acercamiento al país.

La decisión del magnate representa una señal de confianza financiera hacia Vista Energy y el desarrollo de los recursos no convencionales de la Argentina. La empresa conducida por Galuccio se consolidó como uno de los principales jugadores privados de Vaca Muerta y busca ampliar su producción y sus exportaciones. Con esta nueva operación, Thiel no solo profundizó su exposición al sector energético argentino, sino que convirtió a la petrolera en una de las inversiones más importantes de su cartera declarada.