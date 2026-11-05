Paraguay en shock: Santiago Peña renunció en plena crisis financiera

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. El mandatario anunció su decisión a través de un mensaje grabado difundido en sus redes sociales, mientras la Cámara de Diputados debatía avanzar con un juicio político en su contra. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, afirmó.

Peña justificó su salida al señalar que buscaba preservar la estabilidad institucional y evitar una mayor escalada de tensión. “Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, expresó. También pidió disculpas a la ciudadanía: “Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”.

La crisis estalló luego de que el Banco Central del Paraguay interviniera Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales del país, por problemas de solvencia. La medida dejó a cerca de 2,9 millones de clientes sin acceso a sus depósitos, en una nación de poco más de seis millones de habitantes. La situación provocó protestas en Asunción y fuertes reclamos para recuperar los ahorros, salarios y fondos previsionales.

El escándalo también puso bajo cuestionamiento los vínculos empresariales de Peña con la entidad. El mandatario había tenido acciones en el grupo que controlaba Ueno Bank, aunque se desvinculó de esas participaciones en 2025. La oposición denunció posibles conflictos de intereses y cuestionó el crecimiento de la entidad, así como la presencia de millonarios fondos públicos en sus cuentas. La crisis derivó además en la renuncia del titular del Banco Central y en investigaciones contra directivos del banco.

La presión política se intensificó cuando el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde hace décadas, le retiró su respaldo. Mientras miles de manifestantes reclamaban respuestas, legisladores opositores impulsaron el juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La Cámara de Diputados llegó a aprobar el pedido de destitución contra el presidente por 78 votos a cero, aunque el proceso debía continuar en el Senado.

En su mensaje de despedida, Peña insistió en que su prioridad era proteger a los ahorristas y garantizar la devolución de los fondos. “Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos”, sostuvo, y pidió que se resguarden tanto los depósitos privados como los fondos públicos. Su renuncia abre el camino para que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la Presidencia y complete el mandato previsto hasta 2028, en medio de una de las mayores crisis institucionales de los últimos años en Paraguay.