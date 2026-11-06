“Los iluminados han sido un desastre”: el dardo de Macri a Milei

El expresidente, Mauricio Macri, respaldó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, aunque advirtió sobre la concentración de las decisiones y la falta de transparencia en el ejercicio del poder. Lo hizo este jueves, durante el 16° Foro de ABECEB, realizado en el Faena Art Center de Puerto Madero, donde fue el principal disertante. “Los tiempos de los iluminados han sido un desastre”, sentenció el expresidente.

Consultado sobre quién le parecía mejor candidato presidencial para 2027, Milei o Patricia Bullrich, Macri evitó tomar partido. “Yo no participo de la interna de La Libertad Avanza”, respondió. También esquivó pronunciarse sobre a quién votaría en un eventual balotaje entre ambos: “Falta mucho para decidir eso”, dijo, sin anticipar su posición frente al próximo armado electoral.

Al analizar la gestión libertaria, el fundador del Pro cuestionó de manera indirecta el esquema de toma de decisiones del oficialismo y defendió la necesidad de que un presidente se rodee de equipos profesionales capaces de discutirle sus decisiones. “El líder necesita que le digan una palabra mágica: No”, afirmó. Según planteó, esos equipos deben conformarse con anticipación y contar con personas dispuestas a advertirle al mandatario cuando pierde el eje.

Como ejemplo, Macri recordó su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires y el papel de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete. “Él controlaba los plazos y medía los objetivos”, señaló, al explicar que su equipo debió acostumbrarse a que las decisiones no pasaran siempre directamente por él. En ese sentido, contrapuso la gestión técnica con lo que describió como una mayor centralización del poder en el Gobierno nacional.

El expresidente también respaldó el superávit fiscal y la continuidad de la estabilización económica, pero sostuvo que esos avances deben acompañarse de instituciones sólidas y transparencia. “Cada licitación y cada comportamiento estatal debe ser impecable”, reclamó. Además, comparó la tolerancia social frente a los aumentos de tarifas durante su gestión con el ajuste aplicado por Milei, y advirtió sobre la fragilidad del poder al aludir a la crisis política en Paraguay: “En 48 horas se acabó el presidente”, dijo, para ilustrar que “el poder es una herramienta efímera”.

Durante el foro, Macri repasó episodios de su vida personal y política. Recordó el secuestro que sufrió en 1991 y contó que el encierro lo llevó a replantearse su futuro y a decidir que dejaría de trabajar con su padre, Franco Macri. También definió su paso por Boca Juniors como su “universidad” dirigencial y evocó los conflictos que tuvo con Diego Maradona. Sobre la remodelación de La Bombonera, admitió que se hizo “sin permiso de la Ciudad y sin permiso de la Asamblea del club”.

Para cerrar, el exmandatario volvió sobre la elección de 2011, cuando su entorno rechazó su intención de competir por la Presidencia y priorizó conservar el poder en la Ciudad de Buenos Aires. Según relató, primero perdió una votación interna por 5 a 1 y, tras pedir un cuarto intermedio y volver a consultar a sus colaboradores, la derrota fue unánime: “Volvimos a votar y perdí 6 a 0”, recordó. La anécdota le sirvió para insistir en los límites del liderazgo y en la importancia de escuchar a quienes se animan a disentir.