Inflación en CABA: octubre cerró con una suba de precios de 1,9%

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró en octubre un incremento del 1,9%, con una leve aceleración respecto del 1,8% anotado en septiembre, impulsada principalmente por los aumentos en servicios públicos, alimentos y vivienda, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IPCBA).

Con el resultado de octubre, el nivel general de precios en la Ciudad acumuló en lo que va de 2026 un alza del 26,1%. En tanto, la comparación interanual —respecto de octubre de 2025— mostró un incremento del 32,5%.

El organismo técnico detalló que los aumentos más significativos se observaron en cuatro divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%); Salud (2,2%); y Restaurantes y hoteles (1,6%). En conjunto, estas cuatro áreas explicaron el 63% del incremento general registrado en la canasta minorista. Además, el informe precisó que durante octubre tanto los Bienes como los Servicios registraron una suba del 1,9%.

Al analizar la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumula una suba interanual del 31,7%, los mayores impulsos provinieron de "Verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, en menor medida, de Pan y cereales (1,8%) y de Carnes y derivados (0,8%)". En sentido contrario, las caídas en el rubro Frutas (-3,2%) contribuyeron a moderar la presión sobre la categoría.

En la agrupación Vivienda (37,8% interanual), el alza mensual del 2,2% respondió a ajustes en gastos comunes y alquileres, sumados a los incrementos en las tarifas residenciales de gas por red (5,4%) y agua (2,2%). Por su parte, el área de Salud avanzó un 2,2% debido a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Entre los agrupamientos secundarios, los productos Regulados aumentaron un 1,8% mensual (41,4% interanual), mientras que la categoría Estacionales subió un 3,3% mensual (20,4% interanual). Finalmente, la subcanasta Resto IPCBA —utilizada como proxy de la inflación núcleo— se elevó un 1,8% mensual y anotó una variación del 31,2% en los últimos doce meses.

Los datos difundidos por el IPCBA confirman una leve aceleración inflacionaria en el distrito porteño, con los servicios públicos y los alimentos como principales factores de presión. El desempeño de ambos rubros en los próximos meses será determinante para la evolución del índice general, mientras el acumulado anual se mantiene por encima del 26%.