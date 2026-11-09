El Papa homenajeó a Francisco en la Catedral Metropolitana

En la tarde de este lunes, el papa León XIV encabezó un homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El Santo Padre recorrió el templo madre de la Ciudad de Buenos Aires, se detuvo en una placa que conmemoraba al papa Francisco y rezó una oración. A continuación, saludó a algunos niños que estaban en el lugar y preparó una misa frente a los obispos argentinos. El Santo Padre participó de la celebración de las vísperas en Iglesia Catedral de la Santísima Trinidad

León XIV concluyó la celebración de las vísperas con una oración y la bendición a los fieles. Tras el mensaje final de León XIV, la celebración continuó con cantos litúrgicos y una oración de cierre.

El Pontífice invitó a los presentes a rezar con las palabras que enseñó Jesús y pronunció una plegaria en la que pidió por el crecimiento y la unidad de la Iglesia.

“Terminemos nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu Iglesia la gracia que le has dado, para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén”, expresó.

La Catedral Metropoolitana es el mismo templo donde Jorge Mario Bergoglio ejerció como arzobispo durante 15 años antes de convertirse en el pontífice 266 de la historia.

El escenario no fue casual. La Catedral Metropolitana fue la sede episcopal de Bergoglio entre 1998 y 2013, el período en que el entonces arzobispo presidió celebraciones, Te Deum y encuentros de la Iglesia porteña.

Que León XIV eligiera precisamente ese templo para rendir homenaje a su antecesor le dio al acto una carga simbólica que difícilmente habría tenido en otro lugar de la Ciudad.

Con la presencia de León XIV, el recuerdo adquirió una dimensión diferente: ya no fue la Iglesia argentina homenajeando a su papa, sino el sucesor de Francisco recordándolo en la que fue su propia catedral.

Argentina es, además, la tierra natal de Bergoglio y la segunda escala de la gira sudamericana de León XIV, que lo llevará también por Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita a la Catedral fue el cierre de una jornada intensa. León XIV había comenzado el día en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, donde desde la madrugada cientos de fieles habían acampado en las inmediaciones del lugar para estar cerca del Pontífice.

Luego, el Papa regresó a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo, tras un recorrido en papamóvil que convocó a una multitud.

Por la tarde, antes de llegar a la Catedral, León XIV se trasladó al campus papa Francisco de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde tuvo un encuentro con representantes del mundo del trabajo: empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y trabajadores. Desde allí se dirigió al Palacio San Martín para participar de un encuentro ecuménico e interreligioso, uno de los ejes que tiene mayor peso dentro del programa de la visita.