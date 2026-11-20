A través de un comunicado oficial, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lamentó el fallecimiento de la legisladora de Fuerza por Buenos Aires, Noemí Geminiani y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor.

Por su parte los legisladores de Fuerza por Buenos Aires la despidieron a través de un mensaje en las redes: "Con inmenso dolor despedimos a nuestra querida compañera Noemi Geminiani, diputada por nuestro bloque y secretaria adjunta del SUTERH".

"En estos momentos tan difíciles, desde nuestro bloque acompañamos a su familia y a sus compañeros. Hasta siempre Noemi", indicaron.

Su banca sería ocupada por Magdalena Tiesso.

En señal de duelo, las autoridades del Parlamento porteño resolvieron suspender todas las actividades institucionales que estaban previstas para la jornada de este viernes.