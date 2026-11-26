La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central tras aceptar los cambios incorporados por el Senado. La iniciativa reunió 141 votos afirmativos, no tuvo votos en contra y registró 99 abstenciones, correspondientes a Unión por la Patria. Fue el primer triunfo legislativo del Gobierno durante la jornada.

Javier Milei celebró la aprobación en redes sociales y afirmó que la nueva normativa pone fin a “más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”. El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó la sanción y la calificó como “un paso enorme en lo institucional y económico”.

La reforma fija como objetivo prioritario del BCRA preservar el valor de la moneda y prohíbe que el organismo otorgue adelantos transitorios al Tesoro. También restringe la compra de títulos públicos en el mercado primario y limita las transferencias de utilidades al Gobierno.

Otro cambio relevante modifica el mecanismo para nombrar y remover a las autoridades del Banco Central. Ambas decisiones quedarán a cargo del Senado y requerirán mayoría absoluta, es decir, 37 votos. El texto original proponía que la remoción necesitara dos tercios de ambas cámaras, pero el oficialismo aceptó modificar ese punto durante las negociaciones legislativas.

En el debate, legisladores de distintos espacios plantearon reparos sobre la independencia del organismo y los posibles efectos de la reforma. Julia Strada cuestionó los vínculos entre Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili; Nicolás del Caño advirtió sobre el uso de reservas como garantía para deuda externa. Otros diputados, entre ellos DiÓgenes González, defendieron la iniciativa, aunque también hubo reclamos para que el directorio tenga representación federal.

Tras la aprobación, el oficialismo se preparaba para continuar el debate del Presupuesto 2027, que proyecta un crecimiento del 4% y un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI. La discusión en particular anticipaba negociaciones sobre fondos para obras viales, recursos provinciales y partidas para discapacidad.