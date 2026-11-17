El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias durante las primeras semanas de diciembre. En una conferencia de prensa, no precisó qué proyectos se tratarán y señaló que el temario todavía no fue anunciado.

Entre las iniciativas cuyo futuro parlamentario permanece abierto está el proyecto de prevención de la ludopatía, que podría perder su estado parlamentario a fin de mes. Ravier dijo que el Gobierno está “preocupado” por el tema, aunque no confirmó si lo incluirá en las sesiones. Sobre una eventual derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, afirmó que no conoce ningún proyecto “en lo inmediato”.

El vocero también fue consultado por la reforma electoral y la propuesta de listas colectoras, cuestionada por la senadora Patricia Bullrich y por el diputado Gerardo Milman. Ravier evitó fijar una posición y sostuvo que el mecanismo se discutirá en el Senado. Sobre las diferencias dentro del oficialismo, afirmó: “Los liberales no somos manada, las diferencias existen”.

Al responder sobre el pedido del papa León XIV de evitar el odio y el lenguaje violento, Ravier dijo que el Gobierno recibió bien sus palabras y que Milei había quedado “conmovido”. Sin embargo, defendió al Presidente y sostuvo que sus críticas se producen “en respuesta a la mala fe, a las mentiras, a las operaciones que muchas veces recibe”.

En materia económica, el vocero puso en duda los datos sobre una caída del consumo y atribuyó parte de los cambios en los hábitos de compra al crecimiento de las ventas por internet. También reconoció que los jubilados “no cobran lo que nos gustaría que cobren”, pero afirmó que están mejor que en 2023. No anunció cambios en el bono previsional de $70.000.

Durante la conferencia, Ravier además anunció el regreso del Rally Mundial a Córdoba y dos inversiones de TGS en Vaca Muerta por un total de más de US$3.200 millones. También confirmó el cierre definitivo de la cárcel de Devoto, tras el traslado de sus presos a Marcos Paz, y destacó que la mortalidad infantil registró en 2025 su nivel más bajo, con ocho muertes por cada 1.000 nacidos vivos.