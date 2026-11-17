El papa León XIV hizo un balance de su reciente visita a la Argentina y reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con Javier Milei. Durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, el Pontífice confirmó que hablaron sobre la situación económica del país y aseguró que uno de sus principales planteos al mandatario fue la necesidad de prestar mayor atención a los sectores más vulnerables. “Hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando”, señaló.

Al explicar el contenido de esos encuentros, León XIV remarcó que su mensaje no busca intervenir en las disputas partidarias. “El mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político”, sostuvo. En esa línea, explicó que su conversación con Milei estuvo centrada en “el respeto por el ser humano” y en la importancia de “tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

El Papa también destacó que encontró una buena predisposición del Presidente para escuchar sus planteos y consideró positivo el intercambio. “Había una mutua comprensión sobre el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas”, expresó. Además, recordó que Milei y Francisco representaban posiciones políticas muy diferentes, aunque, según señaló, “se llevaban aparentemente muy bien”.

En otro tramo de la conferencia, León XIV se refirió a las dificultades económicas y sociales que enfrenta la Argentina y convocó tanto a la ciudadanía como a la dirigencia política a trabajar en conjunto. “Tenemos que animar a todos, al pueblo, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”, afirmó. También planteó la necesidad de acompañar a las pequeñas empresas, al considerar que pueden generar empleo y fortalecer a los sectores medios.

Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo relacionado con la distribución de la riqueza. El Pontífice retomó los principios de la doctrina social de la Iglesia y advirtió sobre los efectos de la concentración económica. En ese sentido, sostuvo que es necesario “redistribuir en una forma un poco más equitativa” para evitar “la reducción o hasta eliminación de la clase media” y fortalecer a los trabajadores, con el objetivo de que puedan “vivir con más dignidad”.

Por último, León XIV dejó un mensaje sobre el clima de confrontación que atraviesa la sociedad argentina. Advirtió que “nos estamos dejando llevar por algoritmos y por una polarización que no es casual”, y consideró que los medios de comunicación tienen un papel importante para ayudar a superar esa división. Su deseo, expresó, es que su visita haya servido para “cambiar ese chip” y comprender que, aun con diferencias de opinión, “no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”.