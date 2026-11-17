La expresidenta, Cristina Kirchner, comenzó a ordenar las fichas del peronismo en el Consejo de la Magistratura y eligió al diputado nacional Guillermo Michel para ocupar la banca que le corresponde al PJ en representación de la Cámara de Diputados. La decisión se tomó después de una reunión entre ambos en San José 1111 y representa un movimiento político significativo: la expresidenta respaldó a un dirigente que no pertenece a La Cámpora y que se referencia en el peronismo federal, con vínculos propios dentro del ámbito judicial.

La elección de Michel responde a una estrategia para ampliar la presencia del justicialismo en un organismo clave del Poder Judicial, encargado de seleccionar y evaluar jueces, ejercer facultades disciplinarias y administrar los recursos de la Justicia. Abogado y contador público, el legislador entrerriano mantiene una relación fluida con Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación y uno de los dirigentes con mayor influencia en el PJ porteño, que también cuenta con buenos vínculos en el ámbito judicial. De esta manera, Cristina busca fortalecer los canales de diálogo con sectores que exceden el núcleo del kirchnerismo.

La definición se complementa con otro movimiento que la titular del PJ nacional impulsó en el Senado, donde un acuerdo con el gobernador riojano Ricardo Quintela permitió la incorporación de Fernando Rejal al bloque peronista. Esa reorganización le permitió al justicialismo consolidarse como primera minoría en la Cámara alta y acceder a dos de las cuatro representaciones que se encuentran en disputa. En ese esquema, el espacio estará en condiciones de proponer a Eduardo "Wado" de Pedro, quien regresaría al Consejo después de su paso por el organismo en 2014, y a la senadora Florencia López.

La renovación de los representantes legislativos forma parte del recambio general del Consejo de la Magistratura, que este año debe completar la integración de sus distintos estamentos. A la Cámara de Diputados le corresponden cuatro lugares: dos para la primera minoría y los otros dos para los bloques siguientes en cantidad de integrantes. En ese reparto, La Libertad Avanza (LLA) se quedará con dos bancas, el PJ con una, mientras que la restante continúa en disputa entre Provincias Unidas y el Pro.

En paralelo, el organismo ya incorporó a cinco nuevos integrantes correspondientes a los estamentos de jueces y abogados. Durante una ceremonia en el Palacio de Justicia, encabezada por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti, asumieron Juan Manuel Culotta, en representación de los magistrados, y Alberto Biglieri, Claudia Ester Sarmiento, Amalia Itatí Demarchi Arballo y Fernando Pablo Levene, por el sector de la abogacía. La jura contó también con la participación de los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Con la designación de Michel y las negociaciones en el Senado, Cristina Kirchner busca consolidar una estrategia de mayor amplitud política dentro del peronismo, con dirigentes que puedan tender puentes hacia distintos sectores institucionales. La apuesta también refleja un intento de reconstruir la relación del kirchnerismo con el Poder Judicial, un vínculo históricamente atravesado por tensiones y enfrentamientos. La conformación definitiva del Consejo será clave para medir el peso que tendrá el PJ en las decisiones sobre la selección, el control y el funcionamiento de los magistrados.