El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, explicó por qué el gobernador bonaerense Axel Kicillof no fue invitado al acto que distintos sectores del peronismo realizarán este martes a las 18.30 en el Teatro Otamendi de San Fernando, en el marco del Día de la Militancia. En una entrevista con Infobae a las Nueve, el dirigente sostuvo que la convocatoria surgió de conversaciones entre diferentes espacios del justicialismo y que el objetivo fue organizar una celebración amplia por el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, después de 18 años de exilio.

"Los gobernadores tienen sus propios actos, sus propias actividades. No fue parte de la premisa hacer una cumbre de la unidad ni una cumbre donde hay que ponerse a fijar si está o no está Kicillof, si está o no está Máximo", afirmó. El encuentro reunirá a referentes del Frente Renovador, el PJ Federal, la Liga de Intendentes, el kirchnerismo, sectores sindicales y dirigentes provinciales, aunque tampoco habrá representantes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político del gobernador bonaerense.

Ante las interpretaciones sobre una posible fractura interna por la ausencia de Kicillof, Olmos consideró que existe una tendencia a leer todos los movimientos del peronismo en clave de disputa política. "Estamos en un tiempo donde todo se lee en clave interna, en clave política", señaló. Sin embargo, buscó trasladar la discusión hacia la situación económica y la necesidad de construir una propuesta opositora con capacidad de representar a los sectores afectados por las políticas del Gobierno nacional. En ese sentido, afirmó que la administración de Milei atraviesa un proceso de deterioro y advirtió sobre las dificultades que enfrenta la economía real.

"Nosotros lo que estamos viendo es un gobierno que se deteriora, una situación económica, en realidad, en la economía real de las personas, que se está poniendo cada vez más difícil", sostuvo, al mencionar la caída de empleadores y de puestos de trabajo registrados.

En esa línea, el dirigente planteó que el desafío del peronismo no pasa solamente por reunir a sus distintas corrientes, sino por recuperar credibilidad frente a la sociedad y revisar las decisiones que llevaron a la derrota electoral. "Lo más difícil es construir una alternativa que sea creíble, que sea confiable, que revise los errores del pasado", expresó. Para Olmos, la oposición necesita elaborar una propuesta que pueda sumar respaldo social y ofrecer respuestas concretas frente al escenario económico. La convocatoria de San Fernando aparece, en ese contexto, como una señal de acercamiento entre distintas vertientes del justicialismo, aunque la ausencia del gobernador bonaerense vuelve a poner en evidencia las diferencias que todavía atraviesan al espacio.

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una reforma que obligaría al peronismo a buscar mecanismos alternativos para definir sus candidaturas. Olmos reconoció que la discusión representa un desafío para el partido y sostuvo que será necesario encontrar herramientas que permitan ordenar las diferencias internas. "Vamos a tener que poner mucha imaginación para resolver cómo es la selección del candidato o la candidata que tenga las mejores chances", afirmó. No obstante, defendió la competencia electoral como el mecanismo más adecuado para legitimar los liderazgos: "¿Cuál es la herramienta más fácil? Ordenarse en una elección, que vote la gente y que sea legitimado ese candidato".

Como antecedente, el titular de la AGN recordó la interna presidencial del peronismo de 1988 y otros procesos electorales bonaerenses, que consideró ejemplos de cómo una competencia interna puede resolver diferencias y fortalecer a un espacio político.

"Siempre se recuerda esa interna como una interna virtuosa, como los momentos en donde se legitima una diferencia interna", señaló. Sin embargo, advirtió que organizar una primaria por fuera del sistema electoral oficial implicaría dificultades operativas y económicas, ya que el partido debería resolver quién se encarga de organizarla y financiarla. "Tendremos que organizar una interna. Es mucho más difícil: primero hay que ver operativamente cómo se hace esa interna, quién la paga y quién la organiza, porque las PASO las organiza la Justicia Electoral", explicó.

Olmos también cuestionó las motivaciones del Gobierno nacional para avanzar con la eliminación de las primarias y consideró que la reforma podría buscar evitar que el oficialismo enfrente una derrota anticipada en una instancia electoral previa a los comicios generales. "Creo que busca varios objetivos el Gobierno de la eliminación de las PASO", sostuvo. Además, puso en discusión las reglas de competencia dentro de La Libertad Avanza y señaló que, si las primarias continúan vigentes, Patricia Bullrich tiene derecho a presentar su candidatura. "Si hay PASO, Patricia Bullrich tiene el derecho de presentarse. Cuatro mil avales y tiene el derecho de presentarse", afirmó, al cuestionar los posibles cambios en las condiciones de participación electoral.

Por último, el dirigente enumeró las prioridades que, a su entender, debería atender la administración de Javier Milei, en medio de las dificultades que atraviesan las familias y el sector productivo. Olmos reclamó medidas para recuperar el poder adquisitivo, facilitar el acceso al crédito y frenar el cierre de pequeñas y medianas empresas y la caída de la actividad industrial. "Que se preocupe porque a la gente le pueda alcanzar la plata, que pueda tener crédito y no tasas a las tasas que hay, que dejen de cerrar las pymes, que deje de caerse la industria y el nivel de actividad", manifestó.