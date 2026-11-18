En diálogo con Fernando Riva Zucchelli en el programa NU Radio, que se emite por Radio Zónica, el diputado Christian Castillo presentó los ejes de su libro sobre Marx publicado por Siglo XXI —cuya primera edición ya se agotó y la segunda se está vendiendo con fuerza—, en el marco de una gira que lo llevó a la Universidad Nacional de la Patagonia, en Río Gallegos, y que este miércoles continúa en la Universidad Nacional de Quilmes. En materia económica, sostuvo que el país está en recesión, con pérdida de puestos de trabajo en el petróleo de Santa Cruz y Chubut, comercios cerrados y caída del poder de consumo, y apuntó contra la reforma laboral: "De un empleo formal a otro precarizado perdés 25% de tus ingresos", según el estudio que citó para desmentir la idea de que los trabajadores "eligen" la informalidad.

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