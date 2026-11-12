Bullrich ahora apoya la Ley de Discapacidad

La senadora Patricia Bullrich se expresó a favor de avanzar con la aprobación de la Ley de Discapacidad en el Senado, en un contexto de tensión con la Casa Rosada por el Presupuesto 2027. La legisladora afirmó que la Cámara alta está preparada para tratar el proyecto, que busca reemplazar la prórroga de la emergencia por un marco permanente.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, escribió Bullrich en la red social X. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que la discusión legislativa permitió acercar posiciones entre sectores que inicialmente sostenían propuestas diferentes.

La iniciativa será tratada en la sesión prevista para el jueves 19 de noviembre, luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados con un apoyo casi unánime. El Senado ya cuenta con un dictamen desde el 4 de noviembre, sin modificaciones respecto del texto aprobado por Diputados.

El acuerdo en el Congreso se alcanzó tras semanas de negociaciones entre el oficialismo, el Pro, la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales, con el acompañamiento del peronismo. La oposición más dura había impulsado la extensión de la emergencia en discapacidad, pero finalmente respaldó una norma de orden público con efectos permanentes.

La posición de Bullrich cobra relevancia por el conflicto generado por el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027. El proyecto original del Gobierno proponía cambiar el criterio de acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, fijar el beneficio en el 70% del haber mínimo jubilatorio y eliminar al Certificado Único de Discapacidad como vía directa para solicitar la pensión.

Los artículos cuestionados serían eliminados del Presupuesto y reemplazados por una propuesta consensuada con el Pro, la UCR y los bloques provinciales. La alternativa contemplaba elevar los requisitos de acceso, mantener la compatibilidad de la pensión con un empleo registrado, actualizar el nomenclador cada dos meses y definir compensaciones para prestadores por atrasos acumulados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.