La décima edición de La Noche de las Heladerías se realizará este miércoles 18 de noviembre. Desde las 19 y hasta el cierre, los comercios adheridos ofrecerán una promoción de dos cuartos de kilo de helado artesanal al precio de uno.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) publicó un mapa interactivo y un listado para ubicar las sucursales. El registro contiene 549 locales, pero distingue entre los incluidos en la convocatoria y los que confirmaron expresamente que aplicarán el 2x1; por eso, la adhesión debe verificarse sucursal por sucursal.

Entre los registros figuran 80 locales en la Ciudad de Buenos Aires, 119 en el Gran Buenos Aires, 62 en el resto de la provincia de Buenos Aires y 211 en Santa Fe.

Las condiciones pueden variar según el establecimiento. Algunas sucursales, por ejemplo, fijaron un máximo de promociones por persona; otras podrían mantener el beneficio solo hasta agotar el stock. AFADHYA recomienda revisar los datos del local elegido y consultar directamente antes de hacer la compra.

En la Ciudad de Buenos Aires aparecen heladerías como Cadore, Chungo, Bianca, Buffala, Cabaña Tuyu y Gaviota. En el Gran Buenos Aires, el listado incluye locales de El Piave en zonas como Bernal, Lanús, Wilde y Florencio Varela. La presencia de una marca en el registro no garantiza que todas sus sucursales participen.

La edición también presenta Maní Split, un sabor especial que combina crema de maní tostado, dulce de leche, chocolate y cristales de sal. La jornada integra la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se extiende del 16 al 22 de noviembre, y forma parte de una campaña de AFADHYA centrada en ingredientes nacionales.