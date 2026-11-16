Un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) puso en discusión uno de los principales indicadores económicos que exhibe el Gobierno de Javier Milei como resultado de su gestión: la reducción de la pobreza. El trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), elaborado por Alejo Giannecchini y Agustín Salvia, sostiene que la mejora que reflejan las estadísticas oficiales podría estar sobredimensionada por cuestiones metodológicas vinculadas con la medición de los ingresos familiares y el costo de la canasta básica.

De acuerdo con los datos del INDEC, la pobreza pasó del 41,3% en el segundo trimestre de 2023 al 34,4% en el mismo período de 2026, lo que representa una caída de 6,9 puntos porcentuales. Sin embargo, al introducir correcciones en los criterios de medición, los investigadores obtuvieron resultados diferentes. En el escenario más moderado, el indicador prácticamente no presenta cambios, al pasar del 37,7% al 37,5%. En una segunda alternativa, más exigente, la pobreza aumenta del 40,8% al 42,4%.

El estudio identifica dos problemas centrales. El primero está relacionado con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que utiliza el INDEC para relevar los ingresos de las familias. Según los investigadores, desde fines de 2023 se produjo una mejora excepcional en la captación de esos recursos, lo que podría distorsionar las comparaciones con años anteriores. Para analizarlo, contrastaron los datos de la encuesta con registros del SIPA, información previsional de ANSES y estadísticas salariales.

El segundo cuestionamiento apunta a la Canasta Básica Total, que determina la línea de pobreza. La metodología oficial continúa utilizando como referencia los patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/2005, pese a que existe un relevamiento más reciente, correspondiente a 2017/2018. Para la UCA, la estructura de gastos de las familias cambió considerablemente, especialmente por el mayor peso de las tarifas, los servicios públicos, el transporte y las comunicaciones.

De todas maneras, el informe reconoce que hubo una reducción de la pobreza respecto del momento más crítico de 2024. Mientras la medición oficial registra una caída de 16,6 puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, los cálculos alternativos ubican esa mejora en 10 puntos para el escenario moderado y en 8,6 puntos para el más exigente. Además, el relevamiento advierte que durante el último año se produjo un nuevo deterioro: entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza pasó del 31,8% al 34,4% en las cifras oficiales.

Los investigadores aclararon que las estimaciones alternativas no buscan reemplazar la metodología del INDEC ni establecer una tasa definitiva de pobreza, sino mostrar cómo determinados cambios en los criterios de medición pueden modificar la interpretación de la realidad social. El trabajo vuelve a abrir un debate sobre los indicadores que utiliza el Gobierno para mostrar resultados económicos y plantea un interrogante sobre el alcance real de la recuperación: aunque la situación mejoró respecto del pico de la crisis, la reducción de la pobreza podría ser mucho menor de lo que sostiene la administración libertaria.