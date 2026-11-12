La inflación no frena: octubre cerró con una suba del 2,2%

La inflación en Argentina registró en octubre un avance de 2,2%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese resultado, la variación acumulada en los primeros diez meses de 2026 alcanzó 26,3%, mientras que la medición interanual se ubicó en 33,1%.

El dato quedó por encima de las proyecciones del mercado, que esperaban un aumento cercano al 2%. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central había proyectado una mediana de 1,8% para el mes, mientras que distintas consultoras privadas estimaban variaciones entre 1,8% y 2,1%.

La inflación núcleo, que excluye los precios de los bienes regulados y de los rubros estacionales, subió 1,5% en octubre. El aumento se explicó principalmente por las subas en alquileres y restaurantes, dos componentes que mantuvieron presión sobre el nivel general de precios.

Los precios estacionales fueron los de mayor avance, con un incremento de 5,5%, impulsados por verduras, tubérculos y legumbres. Por su parte, los rubros regulados aumentaron 2,9%, en especial por los ajustes en el gas y en los combustibles utilizados por vehículos.

Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la de mayor suba, con 4,2%, seguida por Recreación y cultura, que avanzó 3,3%. En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco registró el menor aumento, de 0,8%, y Educación subió 1,3%.

En términos regionales, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo la mayor incidencia en Cuyo, el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana, principalmente por las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales. En la Patagonia, en cambio, la principal presión provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por los aumentos en el gas y los alquileres.