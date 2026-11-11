Revés electoral y cambio de planes: Vance no visitará la Argentina

La visita que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto realizar a la Argentina fue suspendida en medio de la crisis política desatada por las elecciones legislativas estadounidenses. El Partido Republicano perdió el control del Congreso frente a los demócratas y la administración de Washington decidió concentrarse en la situación interna.

De concretarse, habría sido la visita de más alto nivel de un funcionario del gobierno de Donald Trump durante los casi tres años de mandato de Javier Milei. El subsecretario de Estado Christopher Landau, quien estuvo en la Argentina el mes pasado, fue el último representante de esa administración en viajar al país.

La suspensión altera los planes de la Casa Rosada, que buscaba avanzar en encuentros bilaterales y fortalecer vínculos estratégicos con Washington. Voceros de la Cancillería señalaron que la delegación estadounidense priorizará la contención de la situación política doméstica tras el resultado electoral. “Lo más probable es que el viaje resucite dentro de algunos meses, pero no hay fecha”, dijo una fuente oficial citada por medios locales.

La gira también contemplaba escalas en Colombia y Chile, países cuyos gobiernos son considerados aliados de la Casa Blanca. La cancelación, por lo tanto, impactaría en una agenda regional que buscaba estrechar la coordinación con esos gobiernos, aunque por ahora no se informó una nueva fecha para el recorrido.

Medios colombianos también reportaron la suspensión de la escala en ese país, que estaba prevista para el 20 y 21 de noviembre e incluía una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella. “La decisión estaría relacionada con los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y la situación política que enfrenta el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra quien se busca impulsar un juicio político”, informaron.

La noticia generó cautela ante las señales sobre el vínculo entre ambos gobiernos. Analistas económicos advirtieron que la postergación podría demorar convenios de crédito y cooperación tecnológica que, según el material difundido, dependían del aval estadounidense. Los ministerios involucrados en las negociaciones comerciales evalúan las posibles consecuencias de la ausencia de Vance en la cumbre regional prevista.