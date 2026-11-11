Sin resolución en la ONU: el planteo de Cristina pasa a 2027

El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró sus sesiones ordinarias sin tratar el reclamo presentado por Cristina Kirchner, que buscaba revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos derivada de la causa Vialidad. La presentación quedará pospuesta, al menos, hasta marzo de 2027, cuando el organismo reanude su período de sesiones.

La defensa de la expresidenta había pedido una medida provisional para que el Comité suspenda los efectos de la condena de inhabilitación perpetua y permita su regreso a la competencia electoral. También solicitó modificar el arresto domiciliario que cumple en su domicilio de la calle San José 1111.

El reclamo fue presentado por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. La estrategia plantea que la inhabilitación vulnera el derecho de Kirchner a votar y ser elegida, y sostiene que constituye una limitación ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos.

El trámite ante la ONU

El Comité de Derechos Humanos supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. Su procedimiento exige trasladar la denuncia al Estado involucrado, recibir sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, y permitir una respuesta de la defensa; ese proceso suele extenderse entre dos y tres años.

La defensa aclaró que las tres medidas cautelares presentadas junto con el reclamo pueden ser evaluadas por el Comité en cualquier momento. Aun así, el cierre de las sesiones ordinarias dejó sin tratamiento inmediato la presentación y complicó el calendario electoral de la expresidenta.

Los argumentos judiciales

Además de cuestionar la inhabilitación, los abogados argumentaron que Kirchner no tuvo un juicio justo. Afirmaron que se le atribuyó responsabilidad penal por actos de gestión administrativa que, según la presentación, no le correspondían en el marco constitucional, lo que habría impedido una defensa técnica adecuada.

También denunciaron presuntas irregularidades en la asignación de expedientes -conocidas como forum shopping- y vínculos entre jueces, fiscales y dirigentes opositores que habrían afectado la imparcialidad del proceso. El planteo incluye críticas a la integración reducida de la Corte Suprema y a que un magistrado recusado resolviera su propia recusación.

El límite del recurso internacional

La condena en la causa Vialidad dejó a Cristina Kirchner inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y estableció una pena de seis años de prisión. La sentencia también derivó en su exclusión del padrón electoral y en el cumplimiento de arresto domiciliario.

La Corte Suprema confirmó que la expresidenta fue responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, tras las sucesivas instancias de revisión. Por ello, la vía internacional quedó como la única alternativa: el Comité puede emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo, pero no revocar una decisión del Poder Judicial.

Impacto político y electoral

La demora del organismo internacional afecta la estrategia de Kirchner, que buscaba recuperar la posibilidad de competir en elecciones o, al menos, conservar capacidad de negociación sobre las listas ante una futura oferta electoral opositora. La situación también se inscribe en la disputa interna del peronismo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En paralelo, una delegación kirchnerista viajó a Washington para reunirse con los representantes estadounidenses Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, referentes del Caucus Progresista del Partido Demócrata. La comitiva, autodenominada “Cristina Libre”, estuvo integrada por los diputados Jorge Taiana y Vanesa Siley, la economista Delfina Rossi y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza.

La postergación del tratamiento de su reclamo ante la ONU deja a la expresidenta sin una definición inmediata sobre su habilitación electoral y mantiene abierta la incertidumbre sobre su participación en las próximas elecciones presidenciales.