El deterioro de los ingresos y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos volvieron a quedar en evidencia en el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre, elaborado por la consultora Zentrix. Según el relevamiento, el 67,7% de los argentinos no logra sostener sus ingresos más allá del día 20 de cada mes, mientras que el 14,9% se queda sin dinero antes de llegar al día 10. Los números reflejan el impacto de la situación económica sobre el bolsillo de los hogares y las dificultades para cubrir las necesidades básicas.

El informe también reveló que el 35,3% de los consultados llega como máximo hasta el día 15 con el dinero disponible. En el otro extremo, apenas el 31,1% consigue alcanzar el final del mes y solo el 7,5% tiene capacidad de ahorro. Los resultados muestran un escenario complicado para buena parte de la población, en el que los ingresos pierden capacidad para acompañar el ritmo de los gastos cotidianos.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es el crecimiento del endeudamiento familiar. El 59,4% de los encuestados reconoció haber tomado algún crédito o contraído una deuda durante los últimos seis meses. Entre quienes recurrieron a esa alternativa, el 57,7% lo hizo para pagar alimentos y gastos de salud, mientras que el 18,3% necesitó dinero para afrontar tarifas y servicios. De esta manera, tres de cada cuatro personas endeudadas utilizaron esos recursos para cubrir necesidades básicas.

La situación presenta diferencias importantes según el nivel socioeconómico. Entre los sectores de menores ingresos, el 82,4% no consigue llegar al día 20 con su salario y el 43,8% se queda sin dinero antes de completar la primera quincena. Además, el 71,7% de ese segmento reconoció haberse endeudado y, entre ellos, el 68,3% utilizó el dinero para alimentos y salud. En contraste, dentro de los sectores de mayores ingresos, el 75,6% logra llegar a fin de mes y el 40% manifestó tener capacidad de ahorro.

La clase media tampoco escapa al deterioro. De acuerdo con Zentrix, el porcentaje de personas de ese sector que no logra superar el día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre. Al mismo tiempo, la proporción de quienes alcanzan el final del mes cayó del 48,5% al 37,6%. El endeudamiento también aparece como una herramienta para sostener los gastos domésticos: el 50,3% de los endeudados de este segmento recurrió al crédito para cubrir necesidades básicas y el 27,6% para pagar servicios y tarifas.

Otro de los grupos más afectados es el de los menores de 40 años. El 75% de los consultados de esa franja etaria aseguró que sus ingresos se terminan antes o durante el día 20, mientras que el 38,8% no supera la primera quincena. Además, el 22,6% se queda sin dinero antes del día 10 y apenas el 2,1% consigue ahorrar. En paralelo, el 80,6% de los encuestados consideró que sus salarios no le ganan a la inflación, una percepción que se mantiene por encima del 80% desde marzo.

En cuanto a la evaluación general de la economía, el 64% calificó negativamente la situación del país, mientras que el 40,1% manifestó una opinión desfavorable sobre su propia realidad económica. A esto se suma que el 69,6% considera que el índice de inflación difundido por el INDEC no refleja los aumentos que percibe en su vida cotidiana.

El relevamiento de octubre reunió 1.278 casos de alcance nacional y se realizó entre el 19 y el 30 de ese mes. Los resultados vuelven a poner en primer plano una de las principales dificultades económicas del Gobierno de Javier Milei: la distancia entre la desaceleración de los precios y la capacidad real de los salarios para sostener el consumo de las familias.