El radicalismo porteño debatió su 2027

El sábado, desde temprano, más de quinientos militantes y dirigentes se acreditaron en el hall de entrada del comité, ante la atenta mirada de dos estatuas monumentales de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen que custodian el amplio ingreso; y la imagen de Raúl Alfonsín, que se repetía, a cada paso, en pines, remeras y afiches.

El inmueble de cinco pisos, edificado hace más de 80 años, por el arquitecto Martín Noel y el ingeniero Manuel Escassany (ambos amigos personales de Marcelo T. de Alvear) fue el mudo testigo del reencuentro de la vieja guardia, algunos de ellos exponentes de la militancia que comenzó en los años de la lucha contra el Onganiato, con las nuevas generaciones, que se iniciaron en estos días de oposición a los libertarios. La presencia de los jóvenes se acrecentó a medida que pasaron las horas, y superó los dos tercios de los inscriptos.

Abrieron el encuentro, el titular del Comité Nacional de la UCR e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y el líder del socialismo metropolitano, Roy Cortina, acompañados por el hiperactivo presidente del radicalismo metropolitano, Hernán Rossi, quien los secundó en el escenario del salón Hipólito Yrigoyen del primer piso.

“Tenemos la decisión, por nuestra historia, por nuestros militantes y por nuestra gente, de poder demostrarle a la Argentina que hay otra manera de gobernar, y que el país que viene es con más y con mejor educación pública, porque no hay un proyecto de país con desarrollo que no sea con universidades públicas y con educación pública de calidad”, subrayó Chiarella.

“El motor de nuestra economía es el campo, el 90 por ciento de los ingenieros agrónomos y los veterinarios que atienden son egresados de las universidades públicas; los motores que se encienden son la minería y energía, y el 80 por ciento de los ingenieros que necesita el sector son egresados de las universidades públicas”, añadió el intendente de Venado Tuerto.

Allí comenzó el turno del trabajo en comisiones, que ocupó todos los pisos del comité; y por donde pudo escucharse dialogar y debatir a tres de los expresidentes partidarios, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti; al exembajador, Marcelo Stubrin; el procurador general porteño, Martín Ocampo. También hubo espacio para los invitados extrapartidarios como el actual director de Techo, Juan Maquieyra; y en la mesa de diversidad, la exlegisladora y diputada del peronismo, María Rachid; y el diputado nacional, Maximiliano Ferraro. Y una importante participación de hombres y mujeres de la vida académica, como el arquitecto (doctorado en la Sorbona), Andrés Borthagaray; el historiador, Roy Hora; el rector de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), Rodrigo Lloret; el exdecano de la Facultad de Medicina (UBA), Ignacio Brusco; y la politóloga y docente, Luciana Micha, entre otros.

La política partidaria sumó a sus legisladores locales, Aldana Crucitta, Francisco Loupias, Fernanda Mollard y Guillermo Suárez, que trabajaron en la coordinación de las comisiones. Allí pudo verse también a la actual presidenta del Colegio Público de la Abogacía porteña, Alejandra García; junto al flamante titular del área penitenciaria local, Leandro Halperín.

En el cierre, hablaron la vice partidaria, Inés Parry, quien fue tajante cuando advirtió que “el límite es Milei”; y el titular del Comité porteño, Hernán Rossi, que “agradeció el compromiso militante de la jornada”, y ratificó la necesidad de “sostener las ideas de la socialdemocracia, aunque no parezcan estar a la moda”. Luego, fue el turno de escuchar la ronda de conclusiones de la labor de comisiones.

Atentos, tomaban nota la diputada nacional, Mariela Coletta, y el líder partidario, Martín Lousteau. Sentados, micrófono en mano, ambos hicieron una extensa devolución. “Nos hubiese gustado que en el 23 fueses jefe de gobierno y no descarto que alguna vez suceda. Pero me parece que la Argentina no puede perderse la oportunidad de que vos le aportes algo más al Estado”, declaró Coletta en un mensaje directo a Lousteau, muy aplaudido por la concurrencia. A su vez, hecho mano a la metáfora de una pesadilla que narró detalladamente, donde criticó a Milei por la violencia contra los jubilados, la caída del salario docente, el cierre de comercios, el caso $LIBRA, y el desfinanciamiento de las políticas de género, entre otros.

Lousteau, a su turno, celebró la visita papal y dijo que había significado un “despertar colectivo”.

Aseguró que la sociedad comienza a dejar de tolerar un gobierno que “castiga a los más débiles”, e hizo especial hincapié en las personas con discapacidad, los docentes y los trabajadores. “Si no hubiera habido Vaca Muerta, que no es responsabilidad del gobierno nacional, y no hubiera habido rescate del Tesoro americano, esto estaría terminado para mal: estaríamos todos compungidos, lastimados, en medio de una crisis”, subrayó, mientras ordenaba los pequeños y arrugados papeles donde había anotado las principales conclusiones.

Finalmente, marcó una coincidencia entre su edad (56 años) y la que tenía Alfonsín, cuando comenzó su campaña en 1982, lo que despertó el murmullo general del salón. Minutos después, en los pasillos, comenzaba el poroteo y la imaginación dejaba andar una PASO amplia donde se sumaran espacios afines y economistas como Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay.

Por último, en declaraciones a la prensa, formuladas en su despacho, Rossi no descartó la posibilidad de la construcción de un acuerdo que se resuelva por vía de las PASO, con el exPRO, Horacio Rodríguez Larreta; la Coalición Cívica de Elisa Carrió; el socialismo; Confianza Pública, que orienta Graciela Ocaña; y el GEN (Margarita Stolbizer); entre otras fuerzas.