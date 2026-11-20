La Universidad de Buenos Aires distinguió al productor teatral y empresario cultural Carlos Rottemberg con el galardón “Rector Ricardo Rojas”, en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria y su aporte a la cultura argentina. La distinción también destacó su labor en la preservación de salas teatrales y su compromiso con la libertad de expresión y los valores democráticos.

La ceremonia se realizó el martes en el salón del Consejo Superior de la UBA, en el Rectorado. Participaron el vicerrector Emiliano Yacobitti, el subsecretario de Relaciones Internacionales Roy Cortina, autoridades universitarias, decanos, familiares -entre ellos, la madre de Rottemberg- y amigos del productor. Yacobitti le entregó el diploma y la medalla.

“Carlos Rottemberg es una figura fundamental de la cultura argentina”, afirmó Yacobitti, quien destacó que el empresario impulsó a generaciones de artistas y defendió la libertad de expresión. “Reconocer su trayectoria es también reconocer a quienes hacen de la cultura un pilar central de nuestra vida democrática”, agregó.

Cortina resaltó la contribución de Rottemberg al crecimiento del teatro, la conservación de espacios culturales y la generación de empleo. También señaló que acompañó talentos y abrió oportunidades para distintas generaciones. “Contribuiste a que generaciones de argentinos pudieran encontrarse con historias capaces de emocionarnos, movilizarnos, hacernos pensar y ampliar nuestra mirada sobre el mundo. Y eso también es una manera de educar”, expresó.

Al agradecer el reconocimiento, Rottemberg dijo que no imaginaba recibirlo al cumplir 50 años de trayectoria en la casa de estudios. Sostuvo que el premio lo impulsa a asumir “todavía más responsabilidad y compromiso” y que su recorrido profesional estuvo guiado por “tratar de mirar un todo más allá de los intereses personales”.

El productor también vinculó la cultura con la educación pública y recordó sus orígenes en el barrio porteño de Mataderos: “No todos arrancamos de la misma manera. No todos arrancamos con la misma posibilidad, con la misma condición ni en la misma geografía”. Sobre el homenaje de la UBA, lo definió como “el premio más conmovedor” y valoró que la ceremonia tuviera un carácter familiar y sencillo, centrado en “la esencia que nos hace vivir mejor”.