PASO en la mira: el debate enciende la interna oficialista

El debate por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volverá al Senado la próxima semana, en medio de una interna cada vez más profunda dentro del bloque de La Libertad Avanza (LLA). El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, citó a una reunión para el martes 17 de noviembre a las 15 en el Salón Arturo Illia.

El proyecto que se pondrá sobre la mesa tiene como eje la eliminación de las PASO, pero también incorpora otros cambios al sistema electoral. Entre ellos figuran la apertura a capitales privados para el financiamiento de campañas y la eliminación de los debates presidenciales.

El llamado tomó por sorpresa a un sector del bloque oficialista, incluida la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich, que no tenía previsto este paso en su agenda. Desde el entorno parlamentario aseguraron que “no están los votos” para avanzar y que, si existieran, debería encargarse de reunirlos el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Además de las firmas necesarias para dictaminar, el oficialismo deberá resolver el reclamo de los bloques dialoguistas del Pro y la UCR respecto de la ficha limpia. Los opositores condicionan su acompañamiento a la aprobación de esa iniciativa y anticipan que llevarán su propio dictamen a la comisión.

El proyecto también eleva los requisitos para los partidos políticos, exige reconocimiento en al menos diez distritos para obtener personería jurídica y establece nuevos pisos de afiliación y de votos para conservarla. En materia de financiamiento, elimina los aportes estatales específicos para campañas, amplía el financiamiento privado y refuerza las obligaciones de información sobre el origen y destino de los fondos.

La interna en el oficialismo se refleja en las diferencias entre Bullrich y la Casa Rosada. Mientras la senadora sostiene que no hay votos suficientes, Santilli afirma lo contrario, y en los pasillos del Senado se especula que el repentino llamado a comisión podría ser una respuesta al continuo desmarque de la legisladora respecto de las posiciones del presidente Javier Milei.