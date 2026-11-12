“Si cae la emergencia, ARCA ejecuta a 5.000 clínicas”

La salud privada argentina atraviesa una situación de alerta financiera, con deudas acumuladas, demoras en los cobros y una creciente brecha entre los costos y los ingresos por prestaciones. El sector advierte que, si se da de baja la emergencia sanitaria vigente desde 2001 sin una salida ordenada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podría ejecutar deudas de más de 5.000 clínicas y sanatorios.

La advertencia fue realizada por Enrique Camerlinckx, director del Sanatorio Mater Dei. El directivo reclamó que el debate legislativo reconozca a la salud privada como una actividad estratégica y sostuvo que la crisis financiera puede deteriorar de manera gradual la calidad de la atención médica.

“Siempre que hablamos del sistema de salud hablamos de sus falencias, de sus problemas, de que aumenta la prepaga”, planteó Camerlinckx. Para el directivo, esa agenda deja en segundo plano la situación de las instituciones que reciben y atienden a los pacientes, las cuales deben sostener servicios que requieren personal, medicamentos, tecnología e insumos.

Según sus cálculos, los ingresos de los prestadores quedaron 41% detrás de sus costos. Esa distancia afecta decisiones poco visibles para los pacientes, como la renovación de equipamiento, la compra de insumos y la incorporación de nuevas tecnologías o tratamientos. “Las instituciones de salud no cierran de un día para el otro; se van deteriorando”, afirmó.

El Congreso analiza un proyecto para reemplazar el régimen de emergencia sanitaria vigente desde 2001 mediante una moratoria amplia de deudas. Camerlinckx aclaró que la iniciativa no implica una condonación, sino un mecanismo para reducir el volumen de deuda y permitir que el Estado recupere recursos.

El directivo advirtió que la falta de sostenibilidad económica puede llevar al cierre de servicios esenciales, como maternidades, pediatría y cirugías. “Cuando vos lo evaluás como director, como negocio, decís: no puedo seguir teniendo la maternidad porque no me cierran los números”, explicó. Además, señaló que el sector privado concentra más del 60% de las camas del país, atiende al 65% de quienes requieren prestaciones médicas y reúne entre 650.000 y 800.000 empleos formales.