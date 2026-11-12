Volatilidad y riesgo país: el FMI apunta hacia adentro

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que la reciente volatilidad de los activos argentinos no se explica únicamente por factores externos, sino también por cuestiones domésticas. Aun así, la vocera del organismo, Julie Kozack, pidió no sobreinterpretar las oscilaciones de corto plazo y mantener la atención en los fundamentos macroeconómicos, que considera más sólidos que en el pasado.

La evaluación fue realizada este jueves durante la conferencia de prensa habitual del FMI. Kozack confirmó que el organismo continúa preparando la tercera revisión del programa con Argentina, cuyo eventual tratamiento por el Directorio Ejecutivo permitiría liberar un desembolso de aproximadamente US$ 900 millones, previsto para diciembre.

“En cuanto a los movimientos en el mercado que hemos visto recientemente en Argentina, creemos que estos reflejan una serie de factores. Algunos de ellos son globales, han afectado a economías emergentes en general y otros son regionales, así como otros son puramente domésticos o nacionales”, explicó la funcionaria. Sin embargo, no precisó qué factores internos contribuyeron a la turbulencia ni atribuyó la suba del riesgo país a una decisión específica de política económica.

La presión sobre los bonos soberanos en dólares se intensificó durante las últimas semanas. Según datos de Rava Bursátil citados por el medio, el riesgo país pasó de 597 puntos básicos el 13 de octubre a 939 puntos el 6 de noviembre, su máximo del año, antes de retroceder a 852 unidades el miércoles 11.

Pese a la recuperación parcial, el indicador todavía acumula una suba de 255 puntos respecto de mediados de octubre y se mantiene muy por encima del mínimo anual de 402 puntos alcanzado en julio. Para el FMI, ese escenario evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la resiliencia de la economía argentina, especialmente en el frente externo.

En ese sentido, Kozack destacó que la acumulación de reservas internacionales resulta clave para enfrentar episodios de presión cambiaria, atender compromisos externos y mejorar la confianza de los inversores. El organismo respaldó los avances en estabilización y disciplina fiscal, pero remarcó que el acuerdo técnico contempla medidas para consolidar el ancla fiscal, mejorar el marco monetario, acumular reservas y administrar activamente las necesidades de financiamiento.