En el marco de los 25 años de presencia institucional de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– en Argentina, tenemos el agrado de compartir la invitación al acto conmemorativo que realizará la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por iniciativa del diputado Alejandro Grillo.

Será una oportunidad para celebrar un cuarto de siglo de trabajo conjunto en favor del desarrollo sostenible, la integración regional y el fortalecimiento de las capacidades de nuestro país.

🗓️ Martes 17 de noviembre ⏰ 16:30 hs 📍 Salón San Martín – Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Perú 160)