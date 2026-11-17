Se implementó en la Ciudad el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA), la versión porteña del RIGI nacional que va a facilitar la inversión de las pymes y que permitirá, entre otros beneficios, recuperar el 25% de dinero invertido como pago a cuenta de Ingresos Brutos.

Por ejemplo, si una microempresa como una panificadora decidiera invertir 125.000 dólares para renovar toda la línea de máquinas o producir a mayor escala, con el RIMICABA tendrá un incentivo económico de más de $46 millones, que representa un 58% de reducción en Ingresos Brutos a 24 meses.

La herramienta, que anunció el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, frente a pequeños y medianos empresarios, aporta previsibilidad y simplifica el camino de quienes apuestan por el desarrollo de la Ciudad, especialmente el sur porteño y el Microcentro, donde se instalará el Distrito de la Inteligencia Artificial. Los proyectos que apliquen en estas dos zonas, consideradas estratégicas, tendrán prioridad.

“Seguimos bajando impuestos. Ya está en marcha el RIMICABA, un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. Las empresas que se inscriban podrán descontar de Ingresos Brutos el 25% de lo que inviertan. Podrán incluso usarlo para no pagar Sellos, ABL e Impuesto Inmonbiliario y acceder a una línea de crédito preferencial del Banco Ciudad”, sostuvo Jorge Macri.

La implementación del nuevo incentivo prevé un cupo fiscal de $300.000 millones para movilizar capitales privados y se estructura sobre ejes orientados a desburocratizar y premiar el esfuerzo productivo.

“La baja de impuestos que venimos impulsando no es una medida aislada ni una concesión circunstancial. Es nuestra forma de entender el rol que nos toca como Gobierno. Para nosotros bajar impuestos es un deber ético”, dijo el Jefe de Gobierno junto a su Gabinete, y agregó: “Por eso administramos cada peso con mucha responsabilidad: revisamos continuamente el gasto, eliminamos burocracia, mejoramos y simplificamos procesos. Eliminamos más de 9.000 cargos administrativos y 359 gerencias del Gobierno, esto nos permitió incorporar 1.600 policías y 1.900 médicos”.

Y agregó: “Queremos ser una Ciudad donde la gente quiera venir, invertir, quedarse y crecer. Creemos que el sector privado tiene un rol fundamental para construir una Ciudad próspera. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos. Es fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, pero cuando uno cree en lo que hace, a la larga logra sus objetivos”, explicó.

Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad

▪️ Incentivos fiscales y financieros: permite computar el 25% de las inversiones como pago a cuenta de Ingresos Brutos, suma exenciones en el Impuesto de Sellos para obras productivas y en el impuesto inmobiliario y ABL. Esto se complementa con una línea de créditos preferenciales del Banco Ciudad.

▪️ Sectores y zona estratégicas: los beneficios apuntan a potenciar actividades dinámicas como la tecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía verde y las industrias creativas, con un fuerte anclaje territorial en el Microcentro (Área de Transformación Productiva) y la zona sur de la Ciudad (Área de Desarrollo Prioritario).

▪️ Trámites 100% digitales: la inscripción, evaluación y fiscalización se realiza por intermedio de la plataforma TAD (Trámites a Distancia); se reduce la burocracia y garantiza la trazabilidad y transparencia para los inversores.

Para el caso de una pequeña empresa como, por ejemplo, un depósito robotizado que invierte 800.000 dólares en equipamiento con tecnología de punta y logística inteligente para transformar su cadena de distribución, tendrá un respaldo económico cercano a los $297 millones, con un beneficio impositivo del 131% en los Ingresos Brutos de los próximos dos años.

Y si la empresa fuera, por ejemplo, un centro de diagnóstico por imágenes, que en el nuevo régimen tiene prioridad máxima, con una inversión mayor a los 4 millones de dólares, tendrá un apoyo de más de $1.500 millones y un beneficio fiscal del 96%.

“El desarrollo económico necesita reglas claras, y herramientas concretas para quienes quieren invertir. Con el RIMICABA estamos acompañando a las PyMEs y a los emprendedores que apuestan por la Ciudad, generando un marco que facilita la inversión y promueve más producción y empleo”, sostuvo el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi.

RIMICABA: los sectores estratégicos

▪️​ Tecnología de la información y comunicaciones.

▪️​ Inteligencia artificial, análisis de datos y automatización.

▪️ ​Biotecnología, ciencias de la vida y tecnología médica.

▪️​ Economía verde, energías renovables y eficiencia energética.

▪️​ Industrias creativas y culturales.

▪️ ​Educación tecnológica y formación profesional avanzada.

▪️​ Hotelería, turismo sustentable e industria gastronómica.

▪️​ Logística inteligente y movilidad sostenible.

▪️​ Construcción sustentable y hábitat tecnológico.

▪️​ Servicios profesionales de alto valor agregado.

▪️​ Servicios de salud.

El RIMICABA es el último capítulo de una serie de desregulaciones y promoción a la inversión que emprendió la gestión de Jorge Macri desde 2024 para potenciar la actividad comercial y facilitarle la vida a los porteños. En esa agenda de reforma del Estado se destacan la desregulación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), las nuevas normas de funcionamiento para kioscos de diarios y revistas que ya pueden vender café, bebidas sin alcohol y sumar otros servicios y un ordenamiento históricamente postergado de las aplicaciones de viajes junto con una modernización del sistema de taxis para que todos puedan competir con reglas más claras.

El Gobierno de la Ciudad también dispuso la digitalización de más del 90% de los trámites que ahora se centralizan mediante la plataforma TAD. Y también eliminó aranceles en más de 70 trámites administrativos.

Jorge Macri cerró: “Queremos generar condiciones para que se desarrollen. No nos van a encontrar poniendo trabas ni condiciones inútiles. El crecimiento se construye con un sector privado libre, fuerte y exitoso”.