Lemoine y Pagano se tiraron con todo: “villera sucia” y “foca descerebrada”

La tregua que pareció imponer la visita del papa León XIV a la Argentina duró poco. Tras la multitudinaria celebración en el Monumento de los Españoles, la diputada libertaria Lilia Lemoine atacó duramente a su exaliada Marcela Pagano, luego de que la dirigente de Coherencia cuestionara el gasto en una carpa exclusiva con catering para invitados durante la misa en Palermo. “La misa del Papa NO fue gratis para los fieles”, publicó Pagano en X, en una crítica dirigida a la organización del evento.

Pagano apuntó directamente contra la secretaria de Presidencia, Karina Milei, a quien acusó de haber convertido la visita del Sumo Pontífice en “un negocio de miles de millones para los amigos”. También mencionó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la empresa DF Entertainment y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, como parte de la organización del evento.

La denuncia de Pagano incluyó detalles sobre las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad contratados para la jornada. “$55.000 la jornada le pagaron a los trabajadores de Seguridad, algunos estuvieron ayer 20 hs cuidando vallas en Av Libertador. Mientras tanto la Casta regodeándose de ver bien de cerca, con aire acondicionado y catering al Santo Padre”, posteó la diputada en X.

La respuesta de Lemoine llegó con el estilo confrontativo que la caracteriza. “Y... no, villera sucia, todo lo que hace el Estado tiene un costo”, escribió la diputada libertaria, antes de agregar que “NO ES GRATIS” y que “por eso bajamos el gasto público tanto como se pueda”. Lemoine defendió la visita papal como “más que importante para los argentinos” y remarcó que “todo lo que hace el Estado tiene un costo”.

Luego, Lemoine continuó con una serie de descalificaciones hacia su excompañera de bancada. La llamó “foca descerebrada”, “vende patria”, “hija de una puntera de Barrionuevo” y “lechón iraní”, en una escalada verbal que reflejó la profundidad del enfrentamiento entre ambas legisladoras.

Pagano evitó responder directamente a los insultos y eligió profundizar su denuncia sobre la organización de la misa. “Me cuentan que en dos canales de TV está prohibido hablar de la ‘carpa vip’ de Jorge Macri y Karina Milei. Déjense de joder con apretar periodistas, o los vamos a citar en el Congreso a dar explicaciones en la Comisión de Libertad de Expresión”, sentenció la dirigente de Coherencia. En paralelo, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informe en Diputados para que Karina Milei y Jorge Macri brinden explicaciones por el sector exclusivo armado en Palermo, además de un pedido de acceso a la información pública para conocer “la trama completa” del escándalo.