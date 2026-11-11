Los barrios populares denunciaron ante el Papa el desfinanciamiento

Débora Koraj, referente del barrio 12 de Septiembre de Córdoba e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), le entregó una carta al papa León XIV durante un encuentro con representantes de organizaciones sociales para exponer la situación de los barrios populares y reclamar respuestas frente al desfinanciamiento de las políticas de integración sociourbana. La dirigente participó de una audiencia organizada por la Vicaría de los Pobres, junto a otros 19 representantes de sectores populares, donde compartió las dificultades que atraviesan miles de familias en todo el país.

Emocionada por el encuentro, Koraj relató: “Nunca pensé que desde un barrio, desde las periferias, podría tener esta enorme bendición de estar cerca del Papa”. También destacó la posibilidad de entregar personalmente un documento elaborado por distintas organizaciones: “Sentí que nos estaban escuchando. Ojalá el Gobierno haga lo mismo”. El escrito plantea propuestas para atender la emergencia habitacional y social, y advierte sobre las consecuencias de la paralización de más de 700 obras de integración sociourbana.

La referente explicó que el reclamo no se limita a la construcción de viviendas, sino que busca garantizar condiciones dignas de vida para las comunidades. “Fue como sentir que nuestra lucha por tierra, techo y trabajo no son solamente palabras sino, como decía Francisco, son derechos sagrados”, expresó. Además, recordó que el documento también plantea la necesidad de cuidar la casa común y sostener el trabajo comunitario que realizan vecinos y organizaciones sociales.

La carta, elaborada por la Mesa Nacional de Barrios Populares, advierte que desde diciembre de 2023 se profundizó el desfinanciamiento de las políticas de integración. Según los datos incluidos en el documento, más de 700 obras quedaron paralizadas, más de 11.000 mujeres dejaron de recibir asistencia del programa Mi Pieza, 728 barrios permanecen sin relevar y existen más de 98.000 certificados de vivienda pendientes de entrega. “Detrás de cada obra paralizada hay familias que siguen esperando el agua, viviendas con riesgo de incendio, vidas en peligro, calles que todavía se inundan y trabajadores de la economía popular que perdieron la posibilidad de seguir construyendo sus propios barrios”, señala el texto.

Koraj también compartió con León XIV su propia experiencia de organización comunitaria. Desde 2014 trabaja junto a vecinos para mejorar las condiciones de vida del barrio 12 de Septiembre y actualmente coordina un espacio de Vientos de Libertad, un programa del MTE que acompaña a jóvenes que buscan superar situaciones de consumo problemático de sustancias. Su tarea apunta a generar contención, acompañamiento y nuevas oportunidades para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, defendió el papel de las cooperativas y de los trabajadores de la economía popular en la transformación de los barrios. “Los barrios populares nos organizamos todos los días para cuidar a nuestra comunidad, acompañar a las familias y generar trabajo digno”, sostuvo. También explicó que la integración sociourbana debe construirse con la participación de los propios vecinos, garantizando no solamente viviendas, sino también acceso al agua, cloacas, escuelas, centros de salud y espacios comunitarios.

Finalmente, la dirigente destacó el respaldo que representa para las organizaciones sociales el mensaje del Pontífice sobre la justicia social y la necesidad de garantizar derechos básicos. “Nos da esperanza porque retoma una bandera que para nosotros es fundamental: que tierra, techo y trabajo son derechos sagrados”, afirmó. Y resumió la identidad de la lucha comunitaria con una frase contundente: “Donde se levantan torres para unos pocos, nosotros levantamos comunidad”.