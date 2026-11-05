“Hay un desprecio permanente”: el mensaje que Gramajo entregó al Papa

El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, contó que entregó al papa León XIV un informe social argentino de 74 páginas y reclamó acuerdos amplios para enfrentar la pobreza y la informalidad. En una entrevista con Infobae al Amanecer, explicó que llevó el documento en representación de un colectivo: “Uno no va individualmente, sino que pertenece a un colectivo que representa o intenta representar y expresar algo”.

Gramajo identificó a ese colectivo con quienes trabajan fuera del empleo registrado. “Son los informales, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, afirmó. También situó el vínculo con la Iglesia en los encuentros de movimientos populares promovidos por el Vaticano: “Quizás con la llegada del papa Francisco hubo un proceso de mayor acercamiento”.

El dirigente precisó que entregó el informe durante una reunión de casi una hora con representantes empresariales, sindicales, organismos internacionales y bancos de desarrollo. El documento incluye un apartado titulado “El odio como práctica de gobierno”. Consultado sobre esa definición, sostuvo: “Creo que hay un desprecio permanente hacia todos los sectores de la sociedad”.

En ese diagnóstico, mencionó problemas de consumo, salud mental, violencia y empleo, además del endeudamiento en los barrios populares. “No hay una medición y una estadística de lo que implica endeudarse en los barrios populares con los prestamistas, que en general están vinculados al crimen organizado y al narcomenudeo”, advirtió. Aclaró que el informe buscó incorporar distintas realidades: “Tratamos de que el informe exprese la realidad de forma integral y no solamente lo que viven los trabajadores de la economía popular”.

El encuentro se enmarcó en el espacio Fratelli Tutti, que reúne a sectores diversos para elaborar diagnósticos y propuestas. Según Gramajo, León XIV los convocó a “seguir el camino del encuentro”. Entre las iniciativas mencionó la articulación entre empresas y comunidades para planificar el desarrollo minero y atender las necesidades locales. También destacó la continuidad del diálogo con los movimientos populares ante los cambios tecnológicos.

Gramajo comparó la situación laboral argentina con la de otros países de la región y señaló que la informalidad alcanza el 50% en el país, aunque en algunos lugares llega al 60%, 70% e incluso casi al 80%. También hizo una autocrítica sobre las políticas de años anteriores: “Somos autocríticos de parte de la política social que no resolvió los problemas centrales de nuestro país”. A su juicio, la pobreza y la precariedad son resultado de problemas estructurales que no se resolvieron.

Por eso, pidió que la discusión sobre el rumbo del país incluya a la política, el empresariado, el movimiento obrero, las organizaciones sociales y los medios. “La política en la Argentina lo que ha hecho fue generar parches a determinados problemas que terminaron siendo problemas estructurales”, planteó. Y concluyó que el debate debe ir más allá de las elecciones: “Nuestro campo político y social se debe un debate de carácter estratégico y no solamente político-electoral”.