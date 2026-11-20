El legislador porteño de Fuerza por Buenos AiresAlejandro Grillo destacó una semana de actividad en la Legislatura de la Ciudad, con iniciativas relacionadas con la cooperación regional, la memoria, la ciencia y la comunicación social.

Por iniciativa de Grillo, la Legislatura distinguió a CAF por sus 25 años de trabajo en la Argentina. El acto se realizó en el Salón San Martín, con la participación de representantes de distintos espacios políticos. Durante la ceremonia, el organismo anunció la compra de un terreno en Buenos Aires para construir su futura sede.

En la Comisión de Cultura, el legislador defendió el proyecto de ley presentado por Leandro Santoro para construir un memorial permanente del ARA San Juan frente al Río de la Plata. La propuesta contempla la convocatoria a un concurso nacional y prevé inaugurar el monumento en noviembre de 2027.

La agenda incluyó, además, la declaración de interés y la entrega de un diploma al primer Simposio Iberoamericano ITECH, realizado en el Palacio Paz. El encuentro reunió a referentes internacionales en inteligencia artificial y nanomedicina. También obtuvo dictamen el proyecto para distinguir al ciclo periodístico En Voz Alta, conducido por Mauro Falcone.

Como parte de las próximas actividades legislativas, el martes 24 de noviembre a las 17 se realizará un acto en reconocimiento a Hugo Hirsch como Personalidad Destacada de la Psicología. En la misma jornada, la Legislatura declarará de interés su libro Standards Hirsch.