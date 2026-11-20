El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) resolvió por mayoría hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Banco Hipotecario S.A. y revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, disponiendo que los intereses y la actualización de la indemnización por despido se determinen conforme al régimen establecido en el artículo 55 de la Ley 27802 (Ley de Modernización Laboral).

El 6 de marzo de 2026, durante el trámite judicial, entró en vigencia la Ley 27802, cuyo artículo 55 establece cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios en trámite que no tienen sentencia definitiva. Fija como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo y un piso. El resultado no puede superar lo que daría el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual, ni ser inferior al 67% del monto que surgiría de aplicar esa fórmula.

La decisión fue adoptada en el expediente N° TSJ 91605/2025-0 “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido”.

La Cámara Nacional del Trabajo había confirmado la condena al pago de la indemnización por despido y había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23928 y 25561 que prohíben la indexación, ordenando actualizar el crédito desde su exigibilidad mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC), más un interés puro del 3 % anual.

Frente a ello, la entidad bancaria recurrió ante el TSJ alegando arbitrariedad y apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”.

La trabajadora despedida planteó la inconstitucionalidad del art. 55 de la Ley de Modernización Laboral, planteo que fue rechazado por el Tribunal. En esta sentencia, el TSJ sostuvo que la declaración de invalidez de una ley es el último recurso al que se puede acudir.

Los magistrados destacaron que el esquema transitorio diseñado por el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo que no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad. Señalaron que el piso mínimo del 67 % resulta compatible con la doctrina de no confiscatoriedad sentada por la CSJN en el precedente “Vizzoti”.

En esa línea decidieron que el artículo 55 de la Ley 27802 resulta aplicable para determinar la forma de actualización del crédito de la parte actora, concordantemente con el reciente fallo de la CSJN en el expediente “Cabana Opanasiuk”.

¿Qué significa esta sentencia?

Cuando un trabajador gana un juicio por despido, el dinero de la indemnización debe actualizarse desde el momento en que debió pagarse hasta el cobro efectivo para no perder su valor frente a la inflación. En este fallo, el Tribunal Superior de Justicia definió qué regla debe usarse en los juicios laborales que ya estaban en trámite cuando se sancionó la Ley de Modernización Laboral, en marzo de 2026.

La mayoría del Tribunal resolvió que es válida la fórmula fijada por el Congreso para estas causas pendientes. Se calcula el interés con la tasa pasiva del Banco Central, garantizando que el monto final nunca sea menor al 67% de lo que resulte de actualizar el capital por inflación (IPC) más un 3 % anual, ni mayoral 100% que resulte de actualizar dicho capital con la misma fórmula.