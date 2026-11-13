Pobreza: una familia necesitó casi $1.700.000 en octubre

El costo de vida volvió a presionar sobre los ingresos de los hogares argentinos. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.690.000,41 durante octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza. El monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que contempla alimentos y otros bienes y servicios esenciales, y registró un incremento mensual del 3,5%, el más elevado desde enero.

La suba de la CBT superó ampliamente la inflación general de octubre, que fue del 2,2%. Además, acumuló un aumento del 29,1% en los primeros diez meses de 2026 y del 39,2% en la comparación interanual. De esta manera, el indicador volvió a acelerarse después de que en septiembre había registrado una variación del 1,7%. En términos concretos, el ingreso necesario para que una familia tipo no sea considerada pobre aumentó casi $57.500 respecto del mes anterior.

La situación también se refleja en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de la indigencia. Durante octubre aumentó un 3,1% y llegó a $761.261,45 para un hogar compuesto por dos adultos y dos chicos. El indicador acumuló un incremento del 29,1% desde enero y del 39,9% en los últimos doce meses. Para una persona adulta, en tanto, el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades alimentarias fue de $246.362,93.

Los valores varían de acuerdo con la composición de cada hogar. Una persona necesitó $546.925,70 para superar la línea de pobreza, mientras que una familia de tres integrantes requirió $1.345.437,22. Para un hogar de cinco personas, integrado por una pareja y tres hijos pequeños, el ingreso necesario ascendió a $1.777.508,52. Las cifras muestran el peso que tienen los gastos básicos en el presupuesto familiar y la dificultad de sostener el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

Otro dato que refleja la presión sobre los sectores de menores ingresos es que las canastas aumentaron por encima del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas del índice de precios al consumidor, que avanzó un 2% en octubre. La diferencia se explica por el comportamiento de los productos que tienen mayor incidencia en los consumos esenciales. En los primeros diez meses del año, ese rubro acumuló un incremento del 27%, por debajo del 29,1% registrado por ambas canastas.

La aceleración de los indicadores vuelve a poner en primer plano la distancia entre los ingresos familiares y el costo de cubrir las necesidades básicas. La Canasta Básica Total determina el umbral utilizado para medir la pobreza, mientras que la Alimentaria establece la línea de indigencia. Con ambas por encima de la inflación mensual, los hogares necesitaron mayores ingresos para mantener el mismo nivel de consumo y evitar caer por debajo de esos límites.