Quirno le envió un mensaje a Bullrich: "No es tiempo de ambiciones personales"

El canciller Pablo Quirno rememoró la despedida del papa León XIV en Ezeiza, donde se fundió en un abrazo con Javier y Karina Milei, una escena que, según dijo, condensó meses de trabajo para hacer posible la visita. También se refirió al mensaje que el Presidente compartió en Instagram sobre quienes “hunden el barco” al advertir que no podrán ser capitanes. Quirno afirmó que no es tiempo de “ambiciones personales”, en medio de las diferencias con Patricia Bullrich, aunque evitó opinar sobre la postura de la senadora.

Quirno describió el abrazo como un momento de “profunda emoción” y de satisfacción, pero no de alivio: “No queríamos que se vaya”, admitió. Explicó que la escena sintetizó un trabajo que arrancó en noviembre del año pasado y que involucró a todo un equipo de gobierno “de una manera increíble”.

Consultado por el posteo de Milei, que reza “hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser capitán”, Quirno dijo compartir el mensaje. Señaló que tiene el privilegio de pasar muchas horas con el mandatario, a quien acompaña en todos sus viajes, por lo que conoce a fondo su pensamiento. “Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno”, sostuvo.

Y cerró con un llamado a la unidad: “No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”.

La referencia de Quirno a las ambiciones personales se produjo en medio de las diferencias entre Milei y Bullrich, quien en las últimas semanas marcó distancia del Gobierno en distintos temas y mantiene abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027.

En las últimas horas, el Presidente habría transmitido a su círculo más cercano que está al tanto de los reiterados desmarques de la senadora y que, una vez finalizada la visita de León XIV, se ocuparía personalmente de los desplantes de la exministra de Seguridad. Desde el entorno de Bullrich, en tanto, aseguraron que la legisladora no se sintió aludida por la publicación de Milei y que no le dio mayor importancia. Además, dejaron trascender que estaría dispuesta a comandar “el barco” cuando la situación así lo demandara.