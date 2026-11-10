El Papa, en Córdoba: "Dando el ejemplo con la propia vida"

El papa León XIV celebró una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba ante 800 mil personas.

A las 9 llegó al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde lo recibieron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el intendente de la ciudad, Daniel Passerini; y el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Sixto Rossi. Tras el recibimiento protocolar, se acercó a saludar a alumnos de la Escuela Ceferino Namuncurá, de las Altas Cumbres, y de otras instituciones educativas que participaron de la bienvenida.

Luego se dirigió al predio de la Escuela de Aviación Militar, donde recorrió parte del lugar a bordo del papamóvil y saludó a los fieles que lo aguardaban.

En su tercer día de actividades en el país, León XIV destacó la tradición religiosa de Córdoba y reivindicó la figura de los santos argentinos como ejemplos de vida cristiana. “Estamos todos llamados a la santidad”, afirmó durante la ceremonia.

En su mensaje, León XIV mencionó a san José Gabriel del Rosario Brochero y a santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, como dos expresiones de una fe que combinó la contemplación, la evangelización y el servicio a los demás.

El Papa sostuvo que el legado de los santos y beatos argentinos expresa “la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”. También evocó a figuras como el beato Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, san Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

“No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, señaló el Pontífice, quien llamó a los católicos a asumir la fe como una práctica concreta en sus entornos cotidianos.

León XIV planteó que los creyentes deben responder a los desafíos de su tiempo desde el compromiso personal y comunitario. “Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia”, expresó.

Hacia el final de su intervención, convocó a los presentes a vivir esa misión en todos los ámbitos. “Vayan y sean santos: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, dijo.

Tras la misa, el Papa tiene previsto reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.