La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó en X a una conversación sobre un video de la diputada libertaria Juliana Santillán, quien había defendido la política económica del Gobierno tras conocerse el dato de inflación de octubre. “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió, en alusión al humorista Diego Capusotto.

El comentario llegó después de que un usuario compartiera la grabación de Santillán con una crítica personal. La intervención de Villarruel volvió a exponer las tensiones dentro de La Libertad Avanza (LLA): esta vez, la vicepresidenta cuestionó con ironía a una legisladora que buscaba respaldar la gestión económica de Javier Milei.

En su video, de un minuto y 41 segundos, Santillán reconoció que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,2% en octubre, frente al 1,9% de septiembre. Aun así, sostuvo que, al observar los componentes del índice, “la economía mantiene un sendero firme de desinflación”.

La diputada atribuyó 0,3 puntos porcentuales del resultado mensual a cambios vinculados con las tarifas de gas, entre ellos modificaciones en la Ley de Zona Fría y en los subsidios. Según planteó, “si aislamos ese efecto extraordinario, la inflación de octubre habría sido del 1,9 %”.

Santillán también destacó que la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— fue de 1,5% en el mes. “Esta es una velocidad genuina a la que viajan los precios y confirma que las presiones de fondo siguen cediendo”, afirmó. A partir de ese registro, calculó una tasa efectiva anual de 19,56% si se mantuviera el ritmo mensual.

El 2,2% corresponde al aumento del IPC general informado para octubre; la estimación de Santillán, en cambio, parte de separar ciertos efectos tarifarios y de proyectar la inflación núcleo. El dato mensual fue el más alto desde abril y se produjo junto con una suba de 4,2% en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.