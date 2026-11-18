La Lista 19, Unidad en Defensa de la Abogacía, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del estamento profesional para renovar representantes en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Los comicios se realizaron el martes 17 de noviembre en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, donde participaron 10.303 matriculados en 30 mesas.

En la categoría para el Consejo de la Magistratura, la Lista 19 reunió 5.548 votos, equivalentes al 53,85%. Gente de Derecho (sello histórico de Jorge Rizzo) quedó segunda con 3.211 sufragios (31,17%), seguida por Abogados por la Libertad, con 1.135 (11,02%), y "Los que vemos el Colegio", que obtuvo 291 (2,82%). También se contabilizaron 82 votos en blanco, 35 nulos y uno recurrido.

El reparto proporcional asignó dos bancas titulares a Unidad en Defensa de la Abogacía, que armó Daniel Angelici con distintos grupos radicales, serán ocupadas por Hernán Emilio Najenson y Mónica Alejandra García, que . La representación restante quedó para Andrea Gabriela Campos, de Gente de Derecho, la lista apadrinada por Juan Manuel Olmos. Las otras dos agrupaciones no obtuvieron escaños en el órgano encargado de la selección y administración del Poder Judicial porteño.

El resultado fue similar en la elección para el Jurado de Enjuiciamiento. La Lista 19 sumó 5.542 votos (53,79%); Gente de Derecho obtuvo 3.219 (31,24%); Abogados por la Libertad alcanzó 1.137 (11,04%), y Los que vemos el Colegio reunió 289 (2,81%). Hubo, además, 80 votos en blanco, 35 nulos y uno recurrido.

La aplicación del sistema D’Hondt distribuyó ocho lugares titulares: cinco para Unidad en Defensa de la Abogacía, dos para Gente de Derecho y uno para Abogados por la Libertad. La primera lista fue encabezada por Ricardo Gil Lavedra y Paula Oliveto Lago; la segunda, por Sebastián José Sáez y María Agustina Elías; y la tercera postuló en primer término a Eduardo Raúl Gerome.

Al convocar a los matriculados, la conducción del CPACF había destacado la relevancia de la participación en el proceso. Tras el cierre de la votación, sostuvo que esta “fortalece la representación profesional y contribuye al funcionamiento de las instituciones democráticas”.