Rendirse para persistir

Karina Spalla transcurre una vida que le va abriendo sus caminos en distintos momentos. De su actividad barrial, participando como una vecina más, hasta adentrarse en la política activa a partir del año 2002. Luego de ocupar varios cargos, tanto en la Legislatura porteña como en el Ejecutivo y en organismos descentralizados de la administración de la Ciudad, hoy transita una experiencia que la colma. En ella cruza su carta natal, la de nuestro país con los momentos políticos de su vida y los que siguen aconteciendo, observándolos desde esa intersección.

Puede hablar con entusiasmo de Mercurio, el mensajero de los Dioses, tanto como combinar con la conciencia astral, la práctica y la enseñanza del yoga, la meditación sonora o la introducción de nuevas guías en asuntos vinculados con los ámbitos laborales, tomando la necesidad de bienestar. Un cóctel desafiante, tal como lo define con esa misma paz con la que convive.

La experiencia de vida y esa génesis del texto

Con la energía como centro, pero siempre desde el punto de vista espiritual. Así lo resume Karina Spalla en el libro “Me rindo ante el misterio”. La autora indaga en el sistema astrológico, en la astronomía y en las variantes de la mitología en su relación con la política.

Spalla comienza afirmando que “mirando el cielo podemos reconocernos y admirar que el plan de Dios es perfecto. Tanto como para comprender mis años en la gestión pública y en la política”.

“Cada capítulo es un planeta y en cada uno cuento de qué se trata la energía”, subraya ante Noticias Urbanas sobre su nuevo rol, porque “empezar de nuevo está en mi esencia”.

Hace aproximadamente 20 años se vinculó con la política por “una cuestión del destino”. Participaba de reuniones de vecinos en el barrio, y allí descubrió su vocación por la solución de la problemática comunitaria.Entiende que la astrología y la política resuenan en ella de modo parecido, mostrando y ocultando al mismo tiempo.

Pero, afirma, esta nueva obra literaria “es una recapitulación de todo lo que fui haciendo, tanto en desarrollo personal como en formación, entrenamiento de líderes, equipos y formas de comunicar”.

La astrología –reconoce y agradece- le dio una importante herramienta de autoconocimiento y la ayudó en su oficio especializado en recursos humanos, con quienes se relaciona de modo personal, generalmente con grupos y, especialmente en ámbitos privados.

Karina Spalla enfatiza que el trabajo “está pensado para quienes estén atravesando procesos de nuevos horizontes o también por algunacrisis que no les deja saber bien a dónde ir”.

La resiliencia

Spalla cree que “es un tema de esta época, donde hay un hiperestímulo con la información que llega a cada instante, en cada segundo y en ese contexto empezamos a mirar a los demás, su vorágine y ahí empieza la confusión”.

“La astrología me dio una herramienta de mucha profundidad de autoconocimiento. No la entiendo como una técnica predictiva, sino como una herramienta para repensarme y reconocer los talentos de los que estoy hecha y actuar desde esa perspectiva”.

En ese mismo rumbo, la autora reivindica que “también es muy poderosa en diferentes etapas de la vida porque nos muestra el despliegue de nuestra carta natal a través de los ciclos. Hay momentos para todo y, cuando uno logra estar en sintonía con la etapa que está viviendo, reconociendo el talento y el valor de la experiencia, se le abre un mundo de posibilidades” define desde su oficina, un lugar con amplios ventanales.

Al referirse a las chicas más jóvenes, la autoraentiende que “parte de nuestra responsabilidad como generación es mostrarles lo que es realizable y posible. Quitarles el miedo y amigarlas con el tiempo. Muchas veces las veo con ansiedad por tener que saber todo, qué hacer, hacia dónde ir, tener clara una vocación o un nicho. La astrología nos muestra que la vida es un devenir de etapas y ciclos”.

No hay deseo, existe el deber ser, advierte antes de cerrar la charla, con una frase que suele repetir en su devenir cotidiano: “Qué buena suerte, la mala suerte que tuve”, como una definición relacionada con su actual plenitud.

El sol nos vuelve a nuestro lugar de nacimiento y ella, como el lector, se rinde así ante el misterio.