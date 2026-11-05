Comodoro Py abre una investigación por el caso Flavio Bolsonaro

La fiscal Paloma Ochoa firmó un requerimiento en el que pidió que se investigue si se cometió algún delito durante el trasbordo en el país del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro. La solicitud quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá determinar si impulsa la investigación y, en caso de hacerlo, podrá definir qué medidas de prueba realizará.

Capuchetti ya había realizado los primeros movimientos de la investigación la semana pasada, cuando el caso estalló. A pedido de la fiscal Ochoa, que había solicitado diez medidas de prueba como parte de una pesquisa preliminar, la jueza ordenó preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú, y pidió al Gobierno que informara si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar a la Argentina.

La fiscal había requerido, además, las imágenes del puente Tancredo Neves y del aeropuerto desde donde partió la familia Bolsonaro hacia Estados Unidos, así como el plan de vuelo, la lista de pasajeros y el personal de Migraciones que intervino. Tras presentar este miércoles el requerimiento de instrucción, resta saber cuál es el delito puntual que la fiscalía busca investigar y quiénes serían los investigados.

La trama del trasbordo habría involucrado al asesor presidencial Santiago Caputo. Unas dos horas y media después del despegue del avión, a las 2:50, la policía de Misiones detuvo en la ruta 12 una caravana que venía de Puerto Iguazú. Según el acta de la Unidad Regional IV, en una Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba Caputo, quien se identificó como "consultor político" y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran para no retrasar su regreso. Delante avanzaba una Ford Ranger conducida por Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo del asesor.

Caputo negó haber estado en ese control: "De ninguna manera, no sé de qué estás hablando". Ante las preguntas sobre los detalles del operativo, respondió: "Misterio". La causa se había iniciado con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios de su gobierno, a quienes acusa de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. El diputado Esteban Paulon presentó otra denuncia relacionada y ambas ingresaron al juzgado de Capuchetti.

En paralelo, y mientras la investigación en Comodoro Py comenzaba a moverse, en Misiones el expediente avanzó en sentido inverso. El fiscal federal de esa provincia, Fabián Martínez, pidió desestimar la denuncia para que se investigue si hubo delito en el ingreso al país de Bolsonaro, luego de recibir informes que le señalaron que no existió ningún impedimento para que el excandidato brasileño entrara a la Argentina y viajara a Estados Unidos, según informaron fuentes judiciales. Su decisión será analizada por un fiscal de revisión, en el marco del expediente iniciado a raíz de la denuncia de la diputada Marcela Pagano. De acuerdo con Migraciones, Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22:50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas; menos de dos horas después, a las 0:21 del 28, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú un Gulfstream de la empresa Baires Fly.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que se cumplieron todos los pasos legales durante el paso de Bolsonaro por el país, mientras que en paralelo nadie esbozó comentarios sobre una posible participación del asesor Caputo. Con el requerimiento ya en manos de la jueza Capuchetti, la causa entra en una nueva etapa en la que deberá definirse el rumbo de una investigación que combina el trasbordo del dirigente brasileño, la denuncia contra funcionarios nacionales y las dudas sobre el operativo que rodeó su salida hacia Estados Unidos.