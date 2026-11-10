Santilli cruzó a la oposición por el discurso del Papa

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, respaldó el lunes las declaraciones del papa León XIV sobre la corrupción, la educación y la situación social de la Argentina, pero cuestionó a los dirigentes políticos "que buscan sacar provecho de su mensaje".

Lo hizo ante la prensa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, luego de que el Papa pidiera defender la democracia, poner límites al poder y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

“Estamos en un mundo con muchas complicaciones, con muchos enfrentamientos bélicos no queridos. Es una etapa de reflexionar, de escuchar, y tampoco es bueno que haya dirigentes políticos queriendo apropiarse de la palabra del Papa”, sostuvo el funcionario.

Santilli rechazó las "lecturas parciales" del discurso y apuntó contra quienes intentan “quedarse con una cuota” de las declaraciones del pontífice para utilizarlas en la discusión política. En este sentido, apuntó contra los dirigentes opositores que interpretaron las palabras del pontífice como un cuestionamiento al Gobierno de Javier Milei, especialmente por sus referencias a la pobreza, la situación de los jubilados, la educación y la necesidad de poner límites al poder.

Santilli descartó que el discurso estuviera dirigido contra el Ejecutivo y defendió su coincidencia con los principios expresados por el jefe de la Iglesia católica. “El Papa habló de todo: de la corrupción, de los recursos naturales, del ser humano que tiene que trabajar, del estudio, de la educación. Son los valores judeocristianos, de la doctrina de la Iglesia, ¿cómo no los vamos a tomar bien?”, expresó.

Para el jefe de Gabinete, el desafío no pasa únicamente por abrir canales de conversación, sino por alcanzar acuerdos que permitan avanzar con cambios. “Tiene que servir para escuchar, para entender y no para la mezquindad de algunos dirigentes políticos. Ya vivimos diálogos que no funcionaron”, insistió.

Santilli negó que las palabras del Papa fueran una crítica a la gestión de Milei y aseguró que el Gobierno comparte sus planteos sobre el trabajo y el desarrollo económico. “Queremos un país que crezca, que se desarrolle, que produzca, que genere futuro para todas las familias”, concluyó.