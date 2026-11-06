Récord de inscriptos para la SIDE: ¿patriotismo o falta de empleo?

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) anunció que recibió más de 40.000 solicitudes en las primeras 24 horas de su convocatoria para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. La campaña, impulsada públicamente por Santiago Caputo, busca sumar aspirantes civiles a la Escuela Nacional de Inteligencia. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre.

“Ya recibimos más de 40.000 solicitudes para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación”, publicó la SIDE en su cuenta oficial de X. La agencia atribuyó el interés a una convocatoria que difundió con afiches protagonizados por la figura de un emperador romano, en una imagen que remite a los carteles de reclutamiento del Tío Sam. No está claro cuánto pesó la campaña en la respuesta.

La institución también advirtió sobre las condiciones de la formación: “Es mucho trabajo, no hay horarios, la exigencia es extrema y el riesgo es real”. Aun así, aseguró que revisará “cada perfil” para seleccionar “a los mejores”. La cifra de postulaciones, celebrada por el organismo, deja abierta una pregunta: ¿responde al interés por el trabajo de inteligencia o a la necesidad de encontrar empleo?

El contexto laboral ofrece una posible clave. Según el INDEC, la desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, el registro más alto desde 2021, con alrededor de 1,7 millones de personas sin trabajo. En el mismo período, la informalidad llegó al 45%: casi la mitad de las personas ocupadas trabaja sin recibo de sueldo ni aportes jubilatorios.

La convocatoria corresponde al Curso Básico de la Escuela Nacional de Inteligencia, cuyo ingreso está previsto para 2027. Durante la cursada, los aspirantes deberán dedicarse de manera exclusiva y recibirán un estipendio no remunerativo, sin relación laboral ni aportes jubilatorios. La SIDE no informó el monto. Además, completar la formación no garantiza el ingreso: la selección final dependerá del orden de mérito y de los cupos disponibles.

El anuncio contrasta con el discurso oficial sobre la reforma laboral aprobada en febrero, que el Gobierno presentó como una vía para “modernizar” el empleo y generar puestos de trabajo. Meses después, la SIDE promociona una formación de dedicación exclusiva, sin horario fijo y con riesgos, pero sin precisar la remuneración ni ofrecer garantías de contratación. Entre la vocación de “defender la República Argentina” y la búsqueda de una salida laboral, la respuesta queda en manos de quienes se postulan.